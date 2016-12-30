راه یاب ملل سنندج نماینده اصفهان را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته اول دور برگشت رقابت های لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور روز جمعه ۱۰ دی ماه در شهر های مختلف کشور پیگیری شد.

در این هفته از مسابقات تیم های راه یاب ملل سنندج نماینده استان کردستان و ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه شهید ملک نیا شهر سنندج به مصاف هم رفتند.

شاگردان شرمین رحمتی در این دیدار با گل های رقیه شهبازی و آزاده قمری در دقایق ۵۴ و ۶۶ توانستند در پایان با نتیجه دو بر صفر شاگردان مژگان مدایم زاده در تیم ذوب آهن اصفهان را شکست دهند.

نماینده استان کردستان تا کنون پنج بُرد و شش باخت و یک تساوی را در رقابت های فوتبال لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور کسب کرده است.

تیم راه یاب ملل سنندج در ادامه این رقابت ها روز جمعه ۲۴ دی ماه میزبان مدعی عنوان قهرمانی شهرداری سیرجان خواهد بود.

در این رقابت ها ۱۲ تیم از باشگاه های کشور حضور دارند و دیدارهای خود را در یگ گروه به صورت رفت و برگشت برگزار خواهند کرد.

گفتنی است، شرمین رحمتی سرپرست و مربی و پریسا بهشتی زاد به عنوان کمک مربی تیم راه یاب ملل سنندج را در رقابت های فوتبال لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور هدایت می کنند.