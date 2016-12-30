  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۰ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۵۷

رئیس جمهوری رومانی نخست وزیر را انتخاب کرد

رئیس جمهوری رومانی نخست وزیر را انتخاب کرد

رئیس جمهوری رومانی وزیر پیشین ارتباطات را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «کلاوس یوهانیس» رئیس جمهوری رومانی «سورین گریندونو» ۴۳ ساله و وزیر پیشین ارتباطات این کشور را برای احراز پست نخست وزیری انتخاب کرد.

گریندونو در این باره اظهار داشت: از همکارانم به واسطه حمایت در قبال برخورداری پست نخست وزیری از سوی اینجانب تشکر کرده و خود را مسئول می دانم تا در صورت روی کار آمدن با احساس مسئولیت هر چه تمام به وظایفم جامه عمل بپوشانم.

این در حالی است که پیشتر رئیس جمهوری رومانی با کاندیداتوری یک بانوی مسلمان برای احراز پست نخست وزیری مخالفت کرده بود.

کد مطلب 3863806
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها