رئیس جمهوری رومانی نخست وزیر را انتخاب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «کلاوس یوهانیس» رئیس جمهوری رومانی «سورین گریندونو» ۴۳ ساله و وزیر پیشین ارتباطات این کشور را برای احراز پست نخست وزیری انتخاب کرد.

گریندونو در این باره اظهار داشت: از همکارانم به واسطه حمایت در قبال برخورداری پست نخست وزیری از سوی اینجانب تشکر کرده و خود را مسئول می دانم تا در صورت روی کار آمدن با احساس مسئولیت هر چه تمام به وظایفم جامه عمل بپوشانم.

این در حالی است که پیشتر رئیس جمهوری رومانی با کاندیداتوری یک بانوی مسلمان برای احراز پست نخست وزیری مخالفت کرده بود.