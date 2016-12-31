برترین دانشگاههای ایران در سال ۲۰۱۶ معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، بنا بر آمار منتشر شده در پایگاه علم سنجی سایماگو کشورمان رتبه نخست تولید علم در منطقه غرب آسیا را دارد.
این پایگاه معتبر علم سنجی بین المللی در آخرین گزارش خود برترین دانشگاه های ایران در سال ۲۰۱۶ را به ترتیب دانشگاه تهران «با رتبه ۹ در میان دانشگاه های منطقه غرب آسیا»، علوم پزشکی تهران «با رتبه ۱۲ در میان دانشگاه های منطقه غرب آسیا» و صنعتی شریف «با رتبه ۱۵ در میان دانشگاه های منطقه غرب آسیا» دسته بندی کرده است.
گفتنی است سایماگو شرکتی فناورمحور است که شهرتی جهـانی در زمینـه تحلیـل و ارزیابی اطلاعات علمی دارد.
این شرکت که در سال ۲۰۰۸ میلادی تاسیس شده، همـواره ارتبـاطی تنگاتنـگ بـا شـرکای بـینالمللـی از حوزههای نشر، تهیهکنندگان اطلاعات علمی، دانشگاهها و کارگزاران دولتی داشته است.
نظام رتبه بندی سایماگو توسط گروه پژوهشی به همین نام در دانشگاه گرانادا در اسپانیا انجام می شود که بر اساس تعداد مقالات علمی موسسات آموزشی عالی کشورهای مختلف موجود در بانک اطلاعاتی اسکوپوس آن ها را ارزیابی و رتبه بندی می کنند.
این نظام رتبهبندی در سال ۲۰۱۶ ذیل سه دسته شاخص اصلی شامل الف- کیفیت شامل: برتری در مرجعیت علمی، تاثیر نرمال شده و مدارک علمی نمایه شده بین المللی، تعداد کل نویسندگان موثر یک موسسه، مرجعیت علمی، همکاری بینالمللی، پرنفوذترین مجلات علمی جهان و برتری علمی؛ ب- نوآوری شامل: دانش نوآوری و تاثیر تکنولوژیکی و ج - مباحث اجتماعی شامل: تعداد پیوندهای دریافتی وب سایت موسسه، حجم صفحات اینترنتی موسسه را با درنظر گرفتن سهم هر شاخص با زیر مجموعههای اصلی آن، دانشگاهها و موسسات پژوهشی و علمی را مورد ارزیابی قرار داده است و در حال حاضر یعنی در سال ۲۰۱۶ میلادی در این رتبهبندی تعداد ۵۱۴۷ دانشگاه و موسسه برتر ارزیابی رتبهبندی شده اند.
در سال ۲۰۱۶ میلادی دانشگاه ها و موسسات ۱۶ کشور خاورمیانه در رتبهبندی سایماگو قرار گرفتند و در کل تعداد ۲۸۱ دانشگاه و موسسه از منطقه غرب آسیا در جمع ۵۱۴۷ دانشگاه و موسسه برتر جهان قرار گرفتند که در این بین کشورمان با ۹۹ موسسه، ترکیه با ۷۱ موسسه و مصر با ۳۰ موسسه، رتبه اول تا سوم را در منطقه داشته اند.
بر پایه همین رتبه بندی، عربستان نیز با ۲۳ موسسه و بعد از آن نیز رژیم اشغالگر قدس با ۲۲ موسسه، امارات با ۸، اردن با ۶، عراق با ۵، لبنان با ۴، قطر و عمان، سوریه و کویت هرکدام با ۲ موسسه، فلسطین، یمن و بحرین هرکدام با یک موسسه در این رتبهبندی حضور داشته اند.
این ارزیابی حاکیست دانشگاهها و موسسات ایرانی در سال ۲۰۱۶ میلادی در منطقه خاورمیانه از مجموع از ۲۸۱ موسسه خاورمیانه و ۵۱۴۷ موسسه جهان، ۹۹ موسسه را به خود اختصاص دادهاند و رتبههای بین ۹ تا ۲۸۰ را در منطقه و ۳۹۵ تا ۶۸۵ جهان کسب کردند.
این آمار نشان می دهد رتبهها نشان از بهبود وضعیت دانشگاهها و موسسات ایرانی در سال ۲۰۱۶ میلادی در رتبهبندی جهانی و با اندکی سقوط در رتبهبندی منطقهای دارد و دانشگاههای تهران با رتبه ۹ منطقهای و ۳۹۵ جهان، علوم پزشکی تهران با رتبه ۱۲ منطقهای و ۴۳۵ جهانی و صنعتی شریف با رتبه ۱۵ منطقهای و ۴۷۴ جهان، موسسات اول تا سوم ایران بودهاند و در این سال دانشگاه شریف هم در رتبهبندی منطقهای و هم جهانی تنزل داشته است.
در آخر نیز دانشگاههای آزاد اسلامی واحد خراسگان اصفهان با رتبه ۲۷۷ منطقه و ۶۸۰ جهان، علوم پزشکی سمنان با رتبه ۲۷۸ منطقه و ۶۸۱ جهان و آزاد اسلامی واحد ساری با رتبه ۲۸۰ منطقه و ۶۸۵ جهان در رتبههای آخر قرار گرفتند.
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