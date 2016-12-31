همه ملت ایران مدیون خانواده شهدا و جانبازان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در جریان این دیدار با اشاره به شهادت شهید محسن فرامرزی در جریان آزادسازی خان طومان واقع در جنوب غربی حلب تاکید کرد: منطقه خان طومان شرایط خاصی داشت و مظلومیت این شهدا منجر به آزادسازی حلب شد.

وی تاکید کرد: همه ملت ایران مدیون خانواده شهدا و جانبازان هستیم، خصوصا خانواده شهدای حرم که در این عصر و زمان ویژه تر هستند.

شهردار تهران با اشاره به بازدید کلیه شهرداران مناطق و نواحی از خانواده شهدا و جانبازان در سطح شهر تهران، عنوان داشت: این توفیقی برای ما مدیران در مجموعه شهرداری است که با خانواده شهدا و جانبازان دیدار داشته باشیم، خصوصا وقتی نسل جوان در شهرداری های نواحی در منزل خانواده شهدا حضور پیدا می کنند، آن ها نیز همین مسیر را برای خدمت طی خواهند کرد.

گفتنی است در جریان این دیدار برادر شهید محسن فرامرزی ضمن تقدیر از مجموعه شهرداری تهران، تاکید کرد: مجموعه مدیریت شهری پرچمدار کار و خدمت برای شهدا، به ویژه شهدای مدافع حرم است.

همچنین همسر شهید فرامرزی نیز ضمن قدردانی از زحمات مسئولان شهرداری منطقه 18، ابراز داشت: مدیران شهری جدا از مسئولیتی که بر دوش دارند، به صورت خاضعانه و دلسوزانه تلاش کرده و با احترام و محبت به خانواده شهدا خدمت می کنند.

براساس این گزارش شهید مدافع حرم محسن فرامرزی سال گذشته در منطقه خان طومان سوریه به دست تروریست های تکفیری به شهادت رسید و پیکر مطهر وی نیز پس از تشییع در تهران، در جوار شهدای گمنام گلزار شهدای یافت‌آباد به خاک سپرده شد.

بازدید خانواده‌های 2 تن از شهدای فتنه

شهردار تهران همچنین در سالروز حماسه نهم دی ماه در منزل دو تن از شهدای حوادث ٨٨ تهران حضور یافت و با خانواده های آنان دیدار و گفت و گو کرد.

وی طی سخنانی در این دیدار تاکید کرد: شهدای حوادث ٨٨، در شرایطی به میدان آمدند که فضای غبارآلود فتنه حاکم بود و انقلاب در شرایطی تاریخی؛ در حالی که در جبهه‌های دفاع مقدس فضا روشن بود و دوست و دشمن و منافق مرزبندی مشخصی داشتند اما در فتنه اینگونه نبود.

قالیباف غبارآلودگی و آمیخته شدن حق و باطل را ویژگی فتنه دانست و گفت: این غبارآلودگی آنطوری است که بسیاری را به اشتباه بیاندازد،البته سرباز واقعی کسی است که همیشه چشمش به اشاره دستان امامش باشد.