به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدصدراله رجایی نسب با تشریح نتایج سفر رئیس قوه قضائیه به استان فارس گفت: پیگیری دستورات حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از سفر به فارس، به حل مشکلات چند پرونده مهم اقتصادی، تولیدی و محیط زیستی از جمله کارخانه روغن نباتی شیراز و تالاب‌های ارژن و پریشان منجر شده است.

وی ادامه داد: سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه فرصتی برای بررسی مستقیم مسائل و مشکلات مردم و واحدهای تولیدی است و در استان فارس نیز برخی مسائل و پرونده‌های قدیمی با ورود مستقیم رئیس دستگاه قضا در مسیر تعیین تکلیف قرار گرفت.

رجایی نسب یکی از نتایج این سفر را بازگشت کارخانه روغن نباتی شیراز به چرخه تولید عنوان کرد و گفت: پیش از سفر رئیس قوه قضائیه، فعالیت این کارخانه متوقف شده بود و پرونده‌های متعددی نیز در نقاط مختلف کشور درباره آن تشکیل شده بود.

رئیس کل دادگستری استان فارس ادامه داد: در جریان سفر رئیس قوه قضائیه پیشنهاد شد پرونده‌های مرتبط با کارخانه تجمیع و رسیدگی به آنها در شیراز متمرکز شود که این موضوع با دستور حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای انجام شد.

رجایی‌نسب افزود: پس از آن، مزایده برگزار و مالکیت کارخانه به فرد جدید واگذار شد، اما ادامه مسیر نیز بدون مشکل نبود و مسائلی مانند تأمین نقدینگی، تهیه مواد اولیه و یافتن بازار فروش وجود داشت.

وی گفت: در این مرحله ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان فارس برای رفع موانع پیش روی خریدار وارد عمل شد و با پیگیری‌های انجام‌شده، زمینه برای راه‌اندازی مجدد کارخانه فراهم شد.

سند مالکیت ارژن و پریشان به نام محیط زیست صادر شد

رئیس کل دادگستری فارس یکی دیگر از نتایج مهم این سفر را تعیین تکلیف مالکیت تالاب‌های استان دانست و گفت: موضوع صدور اسناد تالاب‌ها از جمله مواردی بود که در سفر رئیس قوه قضائیه مورد تأکید قرار گرفت و پس از پایان سفر در دستور کار جدی دادگستری فارس قرار گرفت.

وی بیان کرد: موضوع صدور سند تالاب‌ها به نام اداره محیط زیست و به نمایندگی از دولت در شورای حفظ حقوق بیت‌المال مطرح و پس از بررسی، مصوبه و دستور لازم برای اجرای آن صادر شد.

رجایی‌نسب ادامه داد: در نتیجه این پیگیری‌ها، سند تک‌برگ دو تالاب بین‌المللی ارژن و پریشان به نام محیط زیست و به نمایندگی از دولت صادر شد.

وی صدور این اسناد را اقدامی مهم در صیانت از حقوق عمومی و حفاظت از تالاب‌ها دانست و افزود: با این اقدام، تولیت و مسئولیت مستقیم این عرصه‌ها برای محیط زیست مشخص شد و این موضوع می‌تواند در جلوگیری از تعرض به عرصه، بستر و حریم تالاب‌ها مؤثر باشد.

تولید در مجتمع صنعتی سیمرغ لارستان به مسیر بازگشت

رجایی‌نسب همچنین از پیگیری مشکلات مجتمع صنعتی سیمرغ لارستان خبر داد و گفت: این شرکت تولیدی متعلق به ایثارگران نیز به دلیل اختلافات حقوقی و تشکیل پرونده‌های قضایی با توقف عملیات تولید مواجه شده بود.

وی افزود: رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به فارس به این پرونده ورود کرد و دستور داد موضوع با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری فارس ادامه داد: در اجرای این دستور، دادگستری استان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، شوراهای حل اختلاف و نظارت قضایی دادگستری شهرستان لارستان وارد عمل شد و اقدامات لازم برای حل مشکلات این واحد تولیدی انجام گرفت.

رجایی‌نسب تأکید کرد: آنچه اهمیت دارد، ادامه روند پیگیری مصوبات و دستورات سفر پس از پایان حضور رئیس قوه قضائیه در استان است؛ چراکه هدف از سفرهای استانی، صرفاً شناسایی مشکلات نیست، بلکه باید این مسائل تا رسیدن به نتیجه نهایی دنبال شوند.

وی گفت: تجربه سفر رئیس قوه قضائیه به فارس نشان داد که ورود مستقیم و هدفمند دستگاه قضایی می‌تواند در کنار حل مشکلات قضایی، به رفع موانع تولید، صیانت از حقوق عمومی و تعیین تکلیف مسائل انباشته‌شده در استان کمک کند.