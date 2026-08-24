به گزارش خبرنگار مهر ، استاندار و معاونان استانداری خراسان شمالی همزمان با آغاز هفته دولت، با حضور در برنامه‌های این هفته، بر تداوم مسیر خدمتگزاری به مردم و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تجدید پیمان کردند.

در این مراسم، مدیران استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت، شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای انقلاب اسلامی، بر ادامه راه شهدا و حرکت در مسیر ارزش‌های انقلاب تأکید کردند.

مدیران خراسان شمالی همچنین با تأکید بر ضرورت خدمت صادقانه، جهادی و بی‌منت، عزم خود را برای استفاده از همه ظرفیت‌های موجود در راستای رفع مشکلات مردم و توسعه استان اعلام کردند.

تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب، حفظ وحدت و همدلی و تلاش مضاعف برای خدمت‌رسانی به مردم از محورهای این برنامه بود.