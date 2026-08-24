محکومیت بیش از ۳۱ میلیارد ریالی مدیرعامل یک شرکت ارزی در گیلان

مرتضی امینی مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه هشتم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده تاخیر در ایفای تعهدات ارزی در قبال دریافت ارز را رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در ادامه افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن اسناد گمرکی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر تعلیق کارت بازرگانی به مدت یکسال مدیر عامل شرکت متخلف را به پرداخت ۳۱ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی با شکایت یکی از بانکها پیرامون ایفا نکردن تعهد ارزی یک شرکت ، گزارش این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.