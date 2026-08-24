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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۴

محکومیت بیش از ۳۱ میلیارد ریالی مدیرعامل یک شرکت ارزی در گیلان

محکومیت بیش از ۳۱ میلیارد ریالی مدیرعامل یک شرکت ارزی در گیلان

رشت- مدیرعامل یک شرکت به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی ناشی از تأخیر در ترخیص کالا از گمرک، علاوه بر یک سال تعلیق کارت بازرگانی به پرداخت ۳۱ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

مرتضی امینی مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه هشتم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده تاخیر در ایفای تعهدات ارزی در قبال دریافت ارز را رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان در ادامه افزود: شعبه رسیدگی کننده با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن اسناد گمرکی اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر تعلیق کارت بازرگانی به مدت یکسال مدیر عامل شرکت متخلف را به پرداخت ۳۱ میلیارد و ۷۳۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی با شکایت یکی از بانکها پیرامون ایفا نکردن تعهد ارزی یک شرکت ، گزارش این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

کد مطلب 6925662

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