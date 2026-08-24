تسهیلات ویژه برای قهرمانان ورزشی دانشگاهی/ آمادگی برای سال تحصیلی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در حاشیه برگزاری هفدهمین المپیاد فرهنگیورزشی دانشجویان پسر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور در شاهرود، این رویداد را فرصتی برای تبلور نشاط و پویایی در جامعه دانشگاهی دانست و اظهار داشت: حضور بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ دانشجو از ۱۷۰ دانشگاه کشور در این دوره از مسابقات، نشاندهنده علاقه قلبی دانشجویان به اعتلای ایران اسلامی و نمادی از امیدآفرینی در محیط دانشگاهی است.
تغییر سیاست در اعزام به رقابتهای جهانی
رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به فرآیند شناسایی استعدادها در سطوح دروندانشگاهی، منطقهای و کشوری تصریح کرد: سیاست محوری ما در سازمان، تمرکز بر دانشجویان مستعدی است که در دل مسابقات داخلی رشد یافتهاند. اولویت ما این است که منتخبان اعزامی به یونیورسیاد جهانی، از میان قهرمانان همین المپیادها برگزیده شوند تا ضمن تشویق دانشجویان به ورزش قهرمانی، پرچمداری میادین جهانی توسط بدنه نخبگانی دانشگاهها انجام شود.
وی در همین زمینه به مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و افزود: ماه گذشته آییننامه ویژهای برای حمایت از دانشجویان قهرمان به تصویب رسید که بر اساس آن، تسهیلات ویژهای برای ادامه تحصیل مدالآوران المپیادها در مقاطع تحصیلات تکمیلی پیشبینی شده است. این مصوبه گامی مؤثر در جهت ایجاد انگیزه و شور مضاعف در میان دانشجویان ورزشکار خواهد بود.
آمادگی برای بازگشایی دانشگاهها و ارتقای زیستبوم دانشجویی
حبیبا در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای این سازمان در آستانه بازگشایی دانشگاهها در مهرماه اشاره کرد و گفت: با همکاری معاونان دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور، اقدامات گستردهای برای بهبود زیستبوم دانشجویی انجام شده است. این عملیات شامل تعمیر، تجهیز و نوسازی خوابگاهها، سمپاشی، نوسازی اقلام فرسوده و بهسازی محیطهای زیستی است تا دانشجویان در آغاز سال تحصیلی با طیب خاطر و در محیطی استاندارد به امر پژوهش و آموزش بپردازند.
وی همچنین با اشاره به تداوم رویدادهای دانشجویی در شهریورماه افزود: هفته آینده نشست «همیاران سلامت» با هدف آموزش داوطلبان برای ارائه خدمات مشاورهای به سایر دانشجویان در مشهد برگزار میشود. همچنین برنامههای متنوع فرهنگی و ورزشی ویژهای برای دانشجویان شاهد و ایثارگر تدارک دیده شده و در ادامه، هفدهمین المپیاد فرهنگیورزشی دانشجویان دختر نیز به میزبانی مشهد مقدس برگزار خواهد شد.
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