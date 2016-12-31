کتاب «قلب زیبای بابور» در شیراز نقد شد

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید خانیان که برای شرکت در جلسه نقد و بررسی کتاب «قلب زیبای بابور» در مجتمع فرهنگی هنری اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان فارس در جمع مربیان و کارشناسان حاضر شده بود ظهر شنبه از نویسندگی گفت.

وی در این نشست عنوان کرد: آن چه که امروزه در جامعه باید با آن مواحه باشیم بحث آموزش است؛ آموزش در واقع برنامه ریزی برای یاد دادن و تأثیر مطلوب و پایدار گذاشتن در مخاطب است.

خانیان معتقد است که انسان های امروز ناگزیر از آموزش دیدن هستند چرا که زندگی مدرن کنونی آنقدر پیچیدگی دارد که گریز از آموزش را ناممکن ساخته است و این آموزش باید حتما در حوزه ادبیات و هنر به شکلی اساسی صورت بپذیرد.

نویسنده کتاب «عاشقانه های یونس در شکم ماهی» گفت: کتاب قواعد خودش را دارد و داستان نوشتن مثل بازی کردن است؛ همان طور که هر بازی قاعده و قاعده هایی دارد که مشخص می کند چگونه بازی کرد، داستان نوشتن هم قواعدی دارد که باید آن ها را آموخت و البته برای پرهیز از تکراری شدن باید قواعد جدید خلق کرد.

خانیان با توجه به اینکه برای لذت بردن از همه پدیده ها باید حداقل قواعد آن را یاد گرفت، به مفهوم این سخن از «کنراد» که در این دنیا چیز تازه ای وجود ندارد جز تغییر لحن و صدا اشاره کرد و گفت: همین تغییر لحن است که روایت ها و آدم ها را متمایز و متفاوت می کند.

او به نقدها و سخنان مربیان و کارشناسان کانون در رابطه با نقد کتاب «قلب زیبای بابور» گوش سپرد و در حین بحث در رابطه با کتاب، به برخی قواعد داستان های رئالیستی و داستان های مدرن اشاره کرد.

در این نشست گزیده ای از کتاب های این نویسنده معرفی و پرسش و پاسخ صورت گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، این نویسنده همچنین با حضور در مرکز فرهنگی هنری شماره ۵ شیراز در جمع اعضای کتابخوان کانون قرار گرفت و در ارتباط با زاویه دید به بحث و گفتگو پرداخت.