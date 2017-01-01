به‌ گزارش خبرنگار مهر، وزارت نیرو با انتشار گزارشی، اعلام کرد: از ابتدای مهرماه تا پایان هفته اول دی ماه امسال (۸ دی‌ماه)، ‌ استان گیلان با ۴۳۵.۵ میلی‌متر بارندگی، پربارش‌ترین و استان سیستان و بلوچستان با ۱.۴ میلی‌متر بارندگی، کم‌بارش‌ترین استان‌های کشور اعلام شده‌اند.

بر این اساس در رتبه‌بندی استان‌های پربارش، استان چهارمحال و بختیاری هم با ۲۵۲ میلی‌متر بارندگی بعد از گیلان در میان کم ‌بارش‌ترین استان‌های کشور، استان هرمزگان با ۴ میلی‌متر بارندگی در رتبه دوم و استان خراسان جنوبی با ۴.۶ میلی‌متر بارندگی در رتبه سوم کم‌بارش‌ها قرار دارند.

استان گیلان در مقایسه با سال آبی گذشته ۱۶ درصد کاهش و استان سیستان و بلوچستان ۹۳ درصد کاهش بارندگی داشته‌اند.