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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۶:۲۷

تحولات بازار میوه و سبزی؛

توزیع میوه‌های قاچاق ادامه دارد

توزیع میوه‌های قاچاق ادامه دارد

رئیس اتحادیه میوه و سبزی از ادامه توزیع میوه‌های ممنوعه خارجی در بازار خبر داد و گفت: قیمت پرتقال جنوب نسبت به هفته قبل ۲۵ درصد افزایش یافته است.

سید حسین مهاجران در گفتگو با مهر از ادامه عرضه میوه‌های قاچاق در بازار خبر داد و اظهارداشت: توزیع این میوه‌ها در حاشیه میدان مرکزی میوه و تره‌بار انجام می‌شود و مغازه‌داران با فروشندگان این میوه‌ها مستقیما ارتباط برقرار کرده و محصول مورد نیاز خود را تامین می‌کنند.

به گفته وی درحال حاضر شبرنگ آفریقایی، انبه کنیا، شاه بلوط ترکیه و گلابی آمریکایی میوه‌های ممنوعه‌ای هستند که در بازار عرضه می‌شوند.

رئیس اتحادیه میوه  وسبزی همچنین از افزایش حدود ۲۵ درصدی قیمت پرتقال جنوب در بازار خبر داد و اضافه کرد: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم پرتقال ناول کوهستان ۸۵۰۰ تومان، والنسیا ۴۵۰۰ تومان و پرتقال رسمی ۲۵۰۰ تومان است.

مهاجران قیمت هرکیلوگرم نارنگی بندرعباس را بین ۶ تا ۱۴ هزارتومان اعلام و اضافه کرد:  قیمت هر کیلوگرم توت ۲۰ هزار تومان، ازگیل ۸ هزار تومان،

گوجه‌فرنگی بوته‌ای نیز بین ۴۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان و گوجه فرنگی گلخانه‌ای ۳۰۰۰ تومان است.

کد مطلب 3871175

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    نظرات

    • مهدی IR ۰۸:۳۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۹
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      آقا مشتری داره اگه مشتری نداشت نمی خریدن مردم حتما جمع میشد مغازه دار هم نمیاورد. یه چیزی هست این میوه ها فروش دارن حالا شما خودت برو بازار پرتقال شمال بخر ببر خونه ببین نیم ساعت بعد از خرید آبش میزنه بیرون شل میشه یا برو آواکادو ایرانی بخر مزه تلخ میده یا انبه ایرانی که اصلا کسی سمتش نمیره خوب مردم که مریض نیستن میوه خارجی رو بخرن حتما یه دلیلی داره هرچی هم مقابله کنن وقتی تقاضا هست فقط گرون تر دست مردم میرسه همین بهتر یه فکر دیگه بکنید.راهش این نیست.

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