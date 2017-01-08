سید حسین مهاجران در گفتگو با مهر از ادامه عرضه میوههای قاچاق در بازار خبر داد و اظهارداشت: توزیع این میوهها در حاشیه میدان مرکزی میوه و ترهبار انجام میشود و مغازهداران با فروشندگان این میوهها مستقیما ارتباط برقرار کرده و محصول مورد نیاز خود را تامین میکنند.
به گفته وی درحال حاضر شبرنگ آفریقایی، انبه کنیا، شاه بلوط ترکیه و گلابی آمریکایی میوههای ممنوعهای هستند که در بازار عرضه میشوند.
رئیس اتحادیه میوه وسبزی همچنین از افزایش حدود ۲۵ درصدی قیمت پرتقال جنوب در بازار خبر داد و اضافه کرد: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم پرتقال ناول کوهستان ۸۵۰۰ تومان، والنسیا ۴۵۰۰ تومان و پرتقال رسمی ۲۵۰۰ تومان است.
مهاجران قیمت هرکیلوگرم نارنگی بندرعباس را بین ۶ تا ۱۴ هزارتومان اعلام و اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم توت ۲۰ هزار تومان، ازگیل ۸ هزار تومان،
گوجهفرنگی بوتهای نیز بین ۴۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان و گوجه فرنگی گلخانهای ۳۰۰۰ تومان است.
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