جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب تمدید شد

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان بوانات در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در جلسه شورای فرهنگی واجتماعی شهرستان بوانات با حضور فرماندار و مسئولین حوزه فرهنگ و هنر و شهرداران و تنی چند از شوراها و دهیاران برگزار شد از شوراهای اسلامی، دهیاران، شهرداران و فعالین عرصه کتاب و کتابخوانی خواسته شد با توجه به توطئه های دشمنان اسلام و ایران و آسیب های فضاهای مجازی در حوزه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی بیشترتلاش را انجام دهند، گفت: سومین دوره «جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب» به منظور گسترش عدالت فرهنگی در سراسر کشور و پشتیبانی از اقدامات انجام شده و طرح‌های ابتکاری در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی و جلب توجه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط به اهمیت کتاب در جامعه، و بصورت رقابتی درحال اجرا است، گفت: مجموعه فعالیت‌های فرهنگی ـ ترویجی مرتبط با کتابخوانی که با مشارکت‌های مردمی، نهادها و سازمان‌های فعال در میان روستائیان و عشایر اجرا شده یا برای اجرا در سال آینده برنامه‌ریزی شده است، می‌تواند نامزد شرکت در جشنواره باشد

حسین برزگر عنوان کرد: برای شرکت در این جشنواره، ضروری است مجموعه فعالیت‌ها، برنامه‌ها، مدارک و مستندات با امضای دهیار، رئیس شورای اسلامی، و مسئول کتابخانه یا متولی طرح های کتابخوانی، به همراه فرم‌های تکمیل شده به دبیرخانه استانی جشنواره مستقر در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها یا به صورت مستقیم به دبیرخانه مرکزی در تهران ارسال شود.

وی با اشاره به اینکه برگزیدگان این جشنواره با حضور شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی کشور در تهران مورد تقدیر قرارمی گیرند، گفت: اقدامات زیربنایی شامل تأسیس نهادهای مرتبط به کتابخوانی از جمله کتابخانه، واگذاری زمین، تأمین تجهیزات و امکانات زیربنایی و فعالیت‌های ترویجی شامل برگزاری مسابقات، جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها، و هر فعالیتی که به نحو مبتکرانه و خلاقانه‌ای به ترویج کتاب و کتابخوانی بیانجامد می تواند در این جشنواره شرکت داده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علاقمندان به شرکت در سومین دوره این جشنواره می توانند با مراجعه به سایت www.bookpromotion.ir فرم های مربوطه را دانلود و پس از تکمیل به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا به دبیرخانه مرکزی واقع در تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، شماره ٧، ساختمان فجر، طبقه ٦، کدپستی ١٥٨٩٧٤٣١١١ ارسال کنند، یادآورشد: پایان وقت اداری ٣٠دی ‌ماه جاری آخرین مهلت شرکت در این جشنواره اعلام شده است.