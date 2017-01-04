تسریع درحل مشکلات دانش آموزان استثنایی پاکدشت باجدیت دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بحث و بررسی تأمین هزینه های تحصیلی دانش آموزان استثنایی پاکدشت، پیش از ظهر چهارشنبه و به ریاست حمیدرضا چوبداری معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری و با حضور مسئولان شهرستانی برگزار شد.

در این جلسه چوبداری ضمن تأکید بر اهمیت حل سریع مشکلات تحصیلی دانش آموزان استثنایی اظهار داشت: با توجه به عدم تمکن مالی برخی از خانواده های دانش آموزان استثنایی ذهنی، جسمی حرکتی و حسی به دلیل هزینه های درمانی، امکان ادامه تحصیل برای این افراد وجود ندارد و از تحصیل باز می مانند.

معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری شهرستان پاکدشت ادامه داد: استانداری طی یک ابلاغیه، فرمانداری را مکلف کرده تا از ظرفیت شهرداری ها و سازمان های مردم نهاد و نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) برای تأمین بخشی از کمک هزینه تحصیلی استفاده شود.

وی افزود: امیدواریم برگزاری این جلسه بتواند در تأمین اهداف مجموعه فرمانداری برای پیگیری مسائل و مشکلات دانش آموزان استثنایی مفید و موثر واقع شود.

گفتنی است در این جلسه مصوب شد تا آموزش و پرورش اولویت های حوزه دانش آموزان استثنائی را به فرمانداری اعلام و فرمانداری سهم شهرداری ها و سایر دستگاه ها را برای حل مشکل تحصیل دانش آموزان تعیین و ابلاغ کند.