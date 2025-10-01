زنگ عاطفه ها در مدارس دشتی نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دشتی صبح چهارشنبه در این مراسم گفت: جشن عاطفه‌ها فرصت ارزشمندی برای ترویج نوع‌دوستی و کمک به هم‌نوعان است و همه باید تلاش کنیم هیچ دانش‌آموزی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل بازنماند.

حسین طهماسبی با بیان اینکه نباید اجازه دهیم هیچ دانش‌آموزی به‌دلیل مشکلات مالی از تحصیل بازبماند، افزود: همه ما وظیفه داریم در حد توان خود برای حمایت از آینده‌سازان کشور گام برداریم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری دشتی همچنین با اشاره به حمایت دولت چهاردهم از حوزه آموزش، گفت: با پیگیری و اهتمام استاندار بوشهر و فرماندار دشتی، امسال اعتبارات قابل‌توجهی به بخش آموزش و پرورش شهرستان اختصاص یافته است که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های آموزشی و ارتقای کیفیت تحصیل دانش‌آموزان شود.

وی خطاب به دانش‌آموزان گفت: آینده کشور در دستان شماست و با تلاش، امید و پشتکار می‌توانید مسیر پیشرفت و تعالی ایران اسلامی را هموار کنید.