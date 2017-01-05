چمران رئیس شورای عالی استانها شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات هیأت رئیسه چهارمین سال از چهارمین دوره شورای عالی استانها برگزار شد.

مهدی چمران با کسب ۵۰ رأی از ۷۴ رای ماخوذه به عنوان رئیس شورای عالی استانها انتخاب شد.

در این رای گیری ۷۴ عضو از ۷۵ عضو (با غیبت اکبر فاطمی نماینده استان بوشهر ) شرکت کردند که در این میان ۵۰ رای به مهدی چمران، ۲۳رای به غلامرضا بصیری پور و ۱ رای ممتنع داده شد.

همچنین در انتخابات هیات رییسه شورای عالی استان ها، فیروز آقایی با ۵۳ رای به عنوان نائب رئیس شورای عالی استان ها انتخاب شد و جبار گوهری نیز ۱۸ رای کسب کرد.

به گزارش مهر، کمال جوانمرد، احمد چوپانی، احد چگینی و ایرج سلیمان زاده برای کسب پست سخنگو اعلام آمادگی کرده که پس از شمارش آرا احد چگینی با ۲۷، کمال جوانمرد ۱۲ رای، احمد چوپانی ۱۵ رای و ایرج سلیمان زاده ۱۵ رای کسب کردند.

به این ترتیب بر اساس قانون نصف + ۱ رای انتخابات سخنگو به دور دوم کشیده شد.

در دور دوم انتخابات احد چگینی با کسب ۳۵ رای، به عنوان سخنگوی شورای عالی استان ها برگزیده شد.

برای کسب پست منشی گری شورای عالی استان ها آقایان سید مقیم مقیمی، بهنام کریمی گیکلو، عبادالله عیدی نیا، مجید کلوانی، مسعود دهمرده، عباس محمدصالحی، ایرج رستم زهی، علی توافقی، ابراهیم محبی، ابولفضل امیراحمدی، ماشاالله سعادتمندفر ، مصطفی طاهرزاده و خانم معصومه خلیل زاده نامزد شدند.

انتخابات منشی ها به دور دوم کشیده شد

در دور نخست سید مقیم مقیمی و معصومه خلیل زاده با ۳۸ رای و مسعود دهمرده با ۳۷ رای در دور اول انتخاب شدند.

همچنین آقایان بهنام کریمی گیکلو، عبادالله عیدی نیا، ابراهیم محبی، ایرج رستم زهی، علی توافقی و ماشالله سعادتمندفر در دور دوم دوباره به رقابت پرداختند.

در درو دوم انتخابات علی توافقی با ۳۳ رای، ماشاالله سعادتمند فر و عبادالله عینی نیا با ۳۱ رای به عنوان منشیان هیات رئیسه انتخاب شدند.

مهدی چمران به مدت ۱۰سال رئیس شورای عالی استانها است و تنها در دومین سال از چهارمین دوره انتخابات هیأت رئیسه جای خود را به غلامرضا بصیری‌پور داده بود.