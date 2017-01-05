  1. دانشگاه و فناوری
  2. علم و دانش
۱۶ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۳۸

با پیام پژوهش اصیل و منطقی؛

بیست و دومین جشنواره علوم پزشکی رازی ۲۷ دی ماه برگزار می شود

بیست و دومین جشنواره علوم پزشکی رازی ۲۷ دی ماه برگزار می شود

قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از برگزاری بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی و تقدیر از برگزیدگان این جشنواره در روز دوشنبه ۲۷ دی ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دکتر شاهین آخوند زاده در جلسه توجیهی برگزیدگان بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی ضمن اعلام این خبر گفت: از سال گذشته تصمیم گرفته شد در جشنواره رازی سه گروه تحقیقاتی شامل؛ گروه بالینی و سلامت، گروه علوم پایه پزشکی و گروه ابداعات، اختراعات و فناوری داشته باشیم. 

وی افزود: در هر قسمت، برگزیده اول، دوم و سوم و همچنین پژوهشگر جوان معرفی خواهد شد.

قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان این که امسال دبیرخانه جشنواره، انتخاب را براساس کارها و مقالات برجسته ای که پژوهشگران داشته اند انتخاب کرده است و عموماً برگزیده های امسال جشنواره خودشان درخواستی نکرده بودند تصریح کرد: پیام جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی امسال این بود که ما به دنبال پژوهش اصیل و منطقی هستیم.

کد مطلب 3869362

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها