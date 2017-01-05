بیست و دومین جشنواره علوم پزشکی رازی ۲۷ دی ماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دکتر شاهین آخوند زاده در جلسه توجیهی برگزیدگان بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی ضمن اعلام این خبر گفت: از سال گذشته تصمیم گرفته شد در جشنواره رازی سه گروه تحقیقاتی شامل؛ گروه بالینی و سلامت، گروه علوم پایه پزشکی و گروه ابداعات، اختراعات و فناوری داشته باشیم.

وی افزود: در هر قسمت، برگزیده اول، دوم و سوم و همچنین پژوهشگر جوان معرفی خواهد شد.

قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با بیان این که امسال دبیرخانه جشنواره، انتخاب را براساس کارها و مقالات برجسته ای که پژوهشگران داشته اند انتخاب کرده است و عموماً برگزیده های امسال جشنواره خودشان درخواستی نکرده بودند تصریح کرد: پیام جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی امسال این بود که ما به دنبال پژوهش اصیل و منطقی هستیم.