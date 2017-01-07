کلاهبرداری ۳۵۱ میلیاردی باند جعل اسناد املاک

به گزارش خبر گزاری مهر سردار عبدالرضا آقاخانی گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان اصفهانی ساکن خارج از کشور مبنی بر اینکه فردی ناشناس اقدام به جعل سند مالکیت ملک وی نموده و به وسیله آن از بانک تسهیلات کلانی را اخذ کرده و متواری شده است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته توسط کارآگاهان مشخص شد که فرد شاکی ۱۶ سال در کشور نبوده و بعد از این مدت هنگامی که به کشور مراجعه می کند ، متوجه می شود فردی با جعل اسناد و مدارک ملک متعلق به او و حتی شناسنامه وی توانسته حساب های متعددی در بانک های استان افتتاح و با قرار دادن سند جعلی ملک در نزد بانک تسهیلاتی بالغ بر ۳۵۱ میلیارد ریال را اخذ و متواری شود.

این مقام مسئول عنوان کرد: کارآگاهان در بررسی های بیشتر دریافتند که تسهیلات اخذ شده به نام شرکتی کاغذی ثبت شده که با کسب اطمینان از این موضوع تحقیقات برای دستگیری صاحبان اصلی این شرکت در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه صاحبان این شرکت کاغذی دو نفر بودند که پس از اخذ وام نیز متواری شدند، اظهار داشت: سرانجام با اقدامات ویژه و تخصصی و تحقیقات علمی این دو متهم در مخفیگاه خود واقع در یکی از شهرهای استان دستگیر شدند.

این مقام مسئول ادامه داد: با اعترافات آنها سه متهم دیگر که در زمینه شناسایی املاک خارج نشینان، سند سازی برای آنان و اخذ تسهیلات از بانک با سند های جعلی فعالیت داشتند در تهران و کرج مورد شناسایی قرار گرفته و کارآگاهان طی نیابت قضائی به این دو استان اعزام و هر سه متهم را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند.

سردار آقاخانی گفت: در بازرسی از مخفیگاه این متهمان تعدادی اسناد جعلی، کارت ملی و شناسنامه های جعلی، هولوگرام، اسناد خطوط تلفن همراه، آلات و ادوات جعل و رایانه های حاوی اسناد جعلی ویرایش شده و همچنین اسناد ملکی و هویتی جعلی کشف و متهمان صراحتاً به کلاهبرداری، جعل و همدستی با مجرمان اقرار کردند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه متهمان همگی سابقه دار هستند عنوان داشت: این افراد با تشکیل باند بزرگ جعل و کلاهبرداری املاک کسانی که در خارج از کشور سکونت داشتند را شناسایی و سپس برای آنها اسناد جعلی به نام خود تهیه نموده و با سپردن این اسناد به بانک ها تسهیلات بانکی دریافت می کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه رقم کلاهبرداری ۳۵۱ میلیارد ریالی تنها یک مورد از جرایم این باند است گفت: برای متهمان پرونده تشکیل شده و تحقیقات از آنان برای کشف ابعاد بیشتری از فعالیت آنان در سایر نقاط کشور ادامه دارد.