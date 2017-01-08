انحلال یک روستای ۴۰۰ ساله/ شهری شدن اجباری « گرجی محله»

خبرگزاری مهر – گروه استانها: روزهای پرالتهابی برای مردم روستای گرجیمحله از توابع بخش مرکزی بهشهر رقم خورده است، از یکسو شورای روستایشان منحل شده و از سوی دیگر تمایل ندارند، شهری بهحساب آیند و شهرنشین نشین شوند.
آنان مخالف الحاق روستای گرجیمحله به رستمکلا هستند و از مسئولان میخواهند تا همچنان این محله، روستا باقی بماند و قید شهر شدن آن را بزنند.
این روزها با طرح مصوبه الحاق روستای گرجیمحله به رستمکلا، موجی از ناآرامی رابین روستاییان آن ایجاد کرده است.
معصومه گرجی یکی از اهالی روستای گرجیمحله با اعلام اینکه مخالف شدید الحاق این روستا به رستمکلا هستیم به خبرنگار مهر گفت: الحاق این روستا به رستمکلا در پی برخی مسائل سیاسی در حال انجام است و مسئولان باید از ما حمایت کنند.
وی با اعلام اینکه زمزمههای منحل کردن شورای اسلامی روستای گرجیمحله شنیده میشود، افزود: چرا در چنین موقعیتی که تنها چند ماه به انتخابات باقیمانده است برخی میخواهند شورا را منحل کنند و این به ضرر مردم است.
روستای گرجیمحله متعلق به مردم این روستا است که متأسفانه با یک امضا و مصوبه طرح الحاق به رستمکلا را در برنامه دارند
علی جعفری دیگر روستایی و ساکن گرجیمحله بابیان اینکه الحاق گرجیمحله یک خیانت نابخشودنی است که نباید توسط مسئولان اجرایی شود، به خبرنگار مهر گفت: روستای گرجیمحله متعلق به مردم این روستا است که متأسفانه با یک امضا و مصوبه طرح الحاق به رستمکلا را در برنامه دارند که این الحاق یک خیانت نابخشودنی است.
وی افزود: ما بههیچعنوان راضی به الحاق به رستمکلا نیستیم و اعتراضات خود را در چند مرحله در سطح روستا انجام دادهایم و زمزمه انحلال شورایی که توسط همین مردم انتخابشده است، بذر ناامیدی در بین مردم پاشیده شود.
اسماعیل حیدری از دیگر گرجیهای منطقه هم دراینباره به خبرنگار مهر گفت: روستای گرجیمحله با جمعیت ۶ هزارنفری و با چهارصد سال پیشینه دارای مزیتهای مختلفی است که اتحاد و همبستگی از مهمترین مزیتهای مردم این روستا در کنار دارا بودن پیشینه بلند فرهنگی، ملی و سنتی است و الحاق این روستا به رستمکلا که خود از نابسامانی عدیده رنج میبرد کار درستی نیست و امنیت منطقه را به خطر میاندازد.
بیژن محمدی گرجی، یکی از منتخب چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی گرجیمحله هم در گفتوگو با خبرنگار مهر دراینباره گفت: واژه الحاق گرجیمحله به رستمکلا کمتر از ۶ ماه هست که به این صورت در دستور کار قرارگرفته و برخی از افراد در عدم تمکین به آرا و نظر عمومی مردم، خواهان الحاق گرجیمحله به رستمکلا هستند.
وی در مورد چگونگی پیدایش و قوت گرفتن این مسئله افزود: الحاق گرجیمحله به رستمکلا رد سال ۱۳۹۰ و در پی نظر دهیار وقت بدون در نظر گرفتن مصالح مردم اجرایی شده بود درحالیکه در ۱۷/۱۲/ ۱۳۹۲ با دستور ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران و در نامه شماره ۱۰۸۷۰۸/۱/۸۶ در قسمتی از این نامه آمده است: محدوده و حریم شهر رستمکلا اصلاح و روستای گرجیمحله از آن منتزع شود و زمینه جهت تبدیل روستای مذکور به شهر مستقل فراهمشده و اقدامات لازم بعدی از طرق وزارت کشور و هیئتوزیران پیگیری شود.
همچنین علی نبیان معاون عمرانی استانداری مازندران هم در نامه تاریخ ۳/۴/۱۳۹۴ به شماره ۲۶۴۵۱/۴/۸۶ به مدیرکل دفتر فنی و برنامهریزی عمرانی وزارت کشور در مورد آخرین وضعیت تشکیل شهر مستقل گرجی شهر آورده است: در خصوص انتزاع گرجیمحله از محدوده شهر رستمکلا توسط وزارت کشور در خصوص موافقت با تشکیل شهر مستقل گرجی شهر دستور فرموده و پیگیری انجام شود.
در نامه شماره ۳۱۰۴۵/۴/۸۶ به تاریخ ۱۱/۴/۱۳۹۳ هم علی نبیان معاون عمرانی استاندار مازندران اعلم کردند که "نظر نهایی استانداری مازندران تشکیل شهر مستقل گرجی شهر است " و با این اوصاف چگونه ممکن است روستایی با جمعیت ۶ هزارنفری که در آستانه شهر شدن است به شهر دیگری ملحق شود.
این مسئول با اشاره به نامه دکتر جلالی مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور به علیرضا یونسی معاون سیاسی- امنیتی استانداری مازندران گفت: در این نامهها به شماره نامه ۱۲۴۰۶۷ به تاریخ ۲۴/۹/۹۵ و همچنین شماره نامه ۱۲۶۶۹۹ به تاریخ ۳۰/۹/۹۵ آمده است " گرجیمحله از لیست مناطق الحاق شده به شهر خارجشده است." اما تاکنون اقدامی در این راستا انجامنشده است.
محمدی گرجی ادامه داد: در حال حاضر ما به دنبال باقی ماندن روستای گرجیمحله بهعنوان روستا هستیم که استشهادی بالغبر بیش از سه هزار امضا فراهم آوردهاند و تقدیم استاندار مازندران شده است و خواستار رسیدگی به این موضوع شدهایم.
وی گفت: بر اساس قوانین جدید جمعیتهای روستایی بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار سکنه میتوانند از نعمت شهرداری برخوردار شوند و باز خوب است بدانید بسیاری از شهرها در همین مازندران دارای چسبندگی بسیار پیچیدهتر از گرجیمحله و رستمکلا بوده و هستند و از نعمت شهرداری مستقل برخوردار شدهاند.
این منتخب چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی گرجیمحله بیان داشت: با الحاق گرجیمحله به رستمکلا مخالفیم چون ساختار اداری و تشکیلاتی شهرداری رستمکلا معلول است و اکنون این شهرداری درجه ۵ که باید دارای ۳۰ تا ۳۵ نیرو اداری، شرکتی و روزمزد باشد با ۹۵ نیرو اداره میشود و به دلیل نیروی بالای شهرداری بودجه شهرداری ۶۰ درصد در امور جاری و تنها ۴۰ درصد صرف امور عمرانی میشود.
با الحاق به رستمکلا،؛ نهتنها گرجیمحله به چیزی دست نمییابد بلکه از امکانات فعلی هم ساقط میشود و امکاناتی برای ما متصور نخواهد بود
محمدی گرجی افزود:با الحاق به رستمکلا،؛ نهتنها گرجیمحله به چیزی دست نمییابد بلکه از امکانات فعلی هم ساقط میشود و امکاناتی برای ما متصور نخواهد بود، ازنظر اقتصادی در همین ماههای گذشته شهرداری رستمکلا در پرداخت حقوق کارکنان و عوامل خدماتی خود دچار بحران و مشکل بود.
این منتخب چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی گرجیمحله با اشاره به نامهای که در آخرین ساعات اداری روز پنجشنبه ۱۶/۱۰/۹۵ به شماره ۱۳۱/م به دفتر شورا ارسالشده اشاره کرد و گفت: در این نامه که به امضای مجتبی اسدی، بخشدار مرکزی بهشهر ارسالشده است عنوان شد که به تحویل مهر و همچنین مسدود کردن هرگونه حساب بانکی شورای اسلامی گرجیمحله اقدام شود و این به معنای انحلال شورا است؛ درحالیکه بر اساس دستور وزارت کشور تا زمانی که تخلفی از سوی شورا محرز نشود نمیتواند شورا را منحل کرد.
محمدی گرجی افزود: با توجه به اینکه امروز شورای اسلامی گرجیمحله منحل شد و این انحلال به ضرر منطقه است و اینکه اعلام کنید منتخبین شما از فردا نباید باشند این سازوکار مناسبی برای جامعه و مردم نیست.
روستای گرجیمحله با قدمت بیش از ۴۰۰ ساله خود، یکی از بزرگترین روستای مازندران با بیش از ۶ هزار نفر جمعیت است که در بخش مرکزی بهشهر واقعشده است و ازلحاظ موقعیت جغرافیایی تقریباً در ۴۰ کیلومتری شهرستان ساری و ۵ کیلومتری بهشهر واقعشده است.
این روستا همراه با زمینهای کشاورزی و مناطق جنگلی ۲۵ کیلومترمربع است و با توجه به نزدیک بودن به شهرستان بهشهر و قرار گرفتن در کنار جادهٔ اصلی و بینالمللی و راهآهن سراسری در طول سالیان سال توانسته از امکانات رفاهی و فرهنگی و اجتماعی برخوردار شود.
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