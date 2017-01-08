۳۴ کیلو گرم تریاک در زنجان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از نیروی انتظامی استان زنجان، سرهنگ مختار شیر محمدی اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر ماموران مبارزه با مواد مخدر استان زنجان از فعالیت یک نفر در امر تهیه و توزیع مواد مخدر مطلع و رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان زنجان افزود : ماموران در ادامه تحقیقات خود دریافتند این متهم قصد دارد محموله سنگین موادمخدر را بوسیله یک دستگاه کامیون از مسیر استان زنجان به سمت یکی از استانهای همجوار انتقال دهد.

سرهنگ شیر محمدی با اشاره به اینکه عملیات دستگیری این متهم آغاز و با تشکیل دو اکیپ از ماموران پلیس مبرزه با مواد مخدر استان زنجان به اجرا درآمد خاطر نشان کرد: ، مأموران موفق شدند متهم را در اتوبان زنجان – قزوین شناسایی و دستگیر کنند.

وی با تاکید بر اینکه ماموران در بازرسی دقیق از این خودرو ۳۴ کیلو گرم ماده مخدر از نوع تریاک که در خودرو جاسازی شده بود کشف کردند، گفت : این سه برادر با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان زنجان با اشاره به آثار مخرب مواد مخدر اظهار داشت: بی شک احساس مسئولیت شهروندان در مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از قاچاق کالا و ارائه اطلاعات و اخبار پیرامون این معضل اجتماعی به مرکز فوریت های پلیس می تواند گام موثری در برخورد با قاچاقچیان و سوداگران مرگ باشد.

کشف انواع البسه قاچاق به ارزش ۴ میلیارد ریا ل در زنجان

فرمانده انتظامی استان زنجان از کشف سه تن انواع البسه قاچاق از یک دستگاه خودرو کامیون ، به ارزش تقریبی ۴ میلیارد ریال خبر داد

سرهنگ علی آزادی افزود: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولیدات داخلی ماموران آگاهی زنجان در اتوبان زنجان - قزوین موفق شدند یک دستگاه خودرو کامیون حامل کالای قاچاق را شناسایی کنند.

وی افزود : ماموران با ایجاد ایست و بازرسی در این محور این خودرو را که از جنس کامیون کشنده بود متوقف و مورد بازرسی قرار دادند .

سرهنگ آزادی خاطر نشان کرد: ماموران در بازرسی از این خودرو مقدار سه تن انواع البسه قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به اینکه ارزش تقریبی کالای کشف شده بیش از چهار میلیارد ریال برآورد شده است، گفت : یک نفر در این ارتباط دستگیر که جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

سرهنگ آزادی بیان داشت : مبارزه با قاچاق کالا در راستای حمایت از اقتصاد داخلی یکی از اولویت های این فرماندهی بوده و در این زمینه با تمام توان با قاچاق کالا مقابله خواهیم کرد.