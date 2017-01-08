کتاب «بررسی سیره اخلاقی تربیتی امام موسی صدر» رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «بررسی سیره اخلاقی تربیتی امام موسی صدر» به همت مرکز الگوسازی رفتار اسلامی مسطر و با همکاری موسسه امام موسی صدر، معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه، پارک علم و فن آوری و مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم برگزار می‌شود.

آیت الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه؛ آیت الله محسن اراکی، دبیر کل مجتمع تقریب مذاهب اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین رضا مختاری، مدیر موسسه کتاب‌شناسی شیعه از سخنرانان این مراسم خواهند بود.

کتاب «بررسی سیره اخلاقی و تربیتی امام موسی صدر» نوشته مهدی دانشور سه فصل دارد که فصل اول شامل زندگینامه است. در این فصل برای روشن شدن بخش‌های مختلف زندگی امام صدر در دوران طلبگی و دانشجویی با آیت الله جوادی آملی، دکتر مهدی محقق و دکتر فتح الله مجتبایی مصاحبه شده و همچنین از مصاحبه‌های قبلی موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، استفاده شده است.

فصل دوم کتاب به بررسی اخلاق در زمینه‌های مختلف شخصیتی امام موسی صدر از جمله، زندگی فردی، زندگی اجتماعی، فعالیت‌های سیاسی و… می‌پردازد. محتوای این بخش نیز از طریق گفت‌وگوهای تحلیلی با صاحب نظران به دست آمده است.

فصل سوم کتاب جمع بندی نهایی است که در آن با استفاده از مباحث دو فصل قبل؛ گفت‌وگوهایی با متخصصان حوزه روان‌شناسی انجام شده تا بتوان به مقوله الگوسازی برای جوانان امروز رسید.

آیین رونمایی از کتاب «بررسی سیره اخلاقی تربیتی امام موسی صدر»، پنج شنبه ۲۳ دی ماه از ساعت ۹ صبح در قم، بلوار جمهوری، موسسه امام خمینی (ره)، سالن همایش‌ها برگزار خواهد شد.

شرکت در این مراسم برای همه علاقه‌مندان آزاد است.