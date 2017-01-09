آن مرد سفرکرده نامی نیک به جا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در پیامی، درگذشت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را تسلیت گفت. متن کامل پیام وی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَی نَحْبَهُ وَ مِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا ۞

رحلت ناگهانی عالم مجاهد و فقیه انقلابی٬ یار دیرین حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری٬ مبارز نستوه و خستگی ناپذیر٬ مفسر قران و سیاستمدار مدبر و شجاع ٬حضرت آیة الله هاشمی رفسنجانی را به همه ملت ایران و بویژه مقام معظم رهبری و حوزه های علمیه تسلیت و تعزیت می‌گویم.

به یقین آن بزرگ مرد سفر کرده با خدمات بی بدیلی که در تمام دوره حیات پر افتخار خویش بویژه نهضت انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی داشتند نامی نیک از خود در خاطر ملت به یادگار گذاشتند و اینک ایران اسلامی یکی از بزرگترین مفاخر و خدمتگزاران صدیق خود را از دست داد.

همراهی با حضرت امام(ره) از ابتدای نهضت امام تا پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی بویژه فرماندهی ۸ سال دفاع مقدس و ۸ سال خدمتگذاری در کسوت ریاست جمهوری ٬ مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام از آن بزرگمرد چهره ای یگانه ساخت.

اینک ایران اسلامی در غم از دست دادن یکی از بزرگترین رهبران خود ماتم زده و عزادار می باشد. اینجانب ضمن تسلیت مجدد این ضایعه جانسوز به ملت بزرگ ایران و مقام معظم رهبری و خانواده و تمام ارادتمندان آن مرحوم٬ رحمت و مغفرت خاصه الهی را برای ایشان مسئلت می نمایم.

رضوان الهی بر روح ایشان باد و حشر با اولیای الهی گوارای وجودشان باد.

علی طیب‌نیا

وزیر امور اقتصادی و دارایی