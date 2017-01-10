امضای ۲ تفاهم نفتی بین ایران و عراق/ شرط آغاز صادرات گاز به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، امیرحسین زمانی نیا در تشریح جزئیات توافق جدید نفتی ایران و عراق، گفت: در سفر هیات ایرانی به بغداد دو تفاهم نامه مشترک نفتی بین دو طرف امضا شد.
معاون امور بینالملل و بازرگانی وزیر نفت با اعلام اینکه در این سفر تفاهمنامه نخست ٢ کشور درباره همکاری در توسعه میدانهای مشترک پرویز (نفتخانه جنوبی) و دیگری خرمشهر (سندباد یا سیبه) است، تصریح کرد: تفاهم نامه دوم را در بقیه بخشهای صنعت نفت از جمله نفت خام، ساخت تجهیزات، صادرات گاز، نوسازی پالایشگاههای عراق از سوی بخش خصوصی ایران و آموزش امضا شده است.
این مقام مسئول همچنین در خصوص زمان بندی از سرگیری صادرات گاز به عراق هم توضیح داد: ایران هم اکنون آماده صادرات گاز به بغداد و این کشور نیز آماده دریافت گاز است.
زمانینیا با بیان اینکه هم اکنون خط لوله صادرات گاز ایران به بغداد از گاز پر است اما اعتبار اسنادی (ال سی) این طرح هنوز باز نشده و به محض حل مسائل مالی، گاز ایران به بغداد میرود، تاکید کرد: اعتبار اسنادی (Letter of Credit) تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده میشود و تعهد میشود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.
معاون وزیر نفت با بیان این که ال سی صادرات گاز ایران به عراق نیز به زودی و همزمان با سفر هیئت عراقی به تهران و در بانک مورد نظر ایران، گشایش مییابد، یادآور شد: «یونس صالح» معاون وزیرنفت عراق در این سفر اعلام کرده در دولت این کشور برای پیش پرداخت اولیه این طرح مبلغ مورد نظر تخصیص داده شده است.
زمانی نیا محور دیگر تفاهمنامه دوم با عراق را خط لوله نفت خام و فرآورده بصره - آبادان - بصره عنوان کرد و افزود: در سفری به بغداد، نمایندگان شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و رئیس دفتر نمایندگی وزارت نفت حضور داشتند.
نظر شما