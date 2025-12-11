به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی، استاندار هرمزگان، در دیدار صمیمی با مردم، ائمه جمعه، دهیاران، شوراها و معتمدین بخش لیردف شهرستان جاسک، بر ضرورت همدلی مردم و مسئولان و توجه ویژه به توسعه زیرساختها و ظرفیتهای اقتصادی منطقه تأکید کرد و آن را وظیفهای مقدس و خادمانه خواند.
استاندار هرمزگان در ابتدای سخنان خود با بیان افتخار از حضور در جمع مردم این منطقه گفت: این دیدار تنها یک برنامه اداری نیست، بلکه نشاندهندهی پیوند دیرینه میان مردم و مسئولان است؛ هدف ما خدمت صادقانه و تلاش مشترک در جهت آبادانی لیردف و شهرستان جاسک است.
وی افزود: مردم ضلع اساسی و بنیادین نظام حکمرانی هستند و خدمت به آنها جز ضرورتهای اجتنابناپذیر جمهوری اسلامی است؛ مسئولان شانی جز خدمتگزاری ندارند و برای تحقق این هدف باید ارتباط مستمر با مردم، بازدیدهای میدانی و گفتوگوی منطقی داشته باشند.
آشوری با اشاره به ترکیب اقوام ایرانی در استان هرمزگان گفت: استان هرمزگان میزبان اقوام مختلف ایرانی است و در میان آنها، قوم بلوچ با شجاعت، مردمداری و مهرورزی شناخته میشود؛ من نیز با افتخار لباس این قوم را به تن کرده و به این پیوند فرهنگی و تاریخی خود اشاره میکنم.
استاندار هرمزگان به اهم اولویتهای منطقه اشاره کرد و افزود: مسائل حیاتی مانند راهها، آبرسانی، زیرساختهای آموزشی، سلامت و بهداشت، توجه به بانوان و ارتقای منطقه در دستور کار قرار دارد و در شورای اداری شهرستان جاسک تصمیمات اساسی در این زمینه اتخاذ خواهد شد.
وی همچنین بر توسعه ظرفیتهای اقتصادی منطقه تأکید کرد و گفت: با توجه به مزیتهای نسبی این منطقه در حوزه تجارت، صیادی و کشاورزی، سیاستهای کلان نظام و رهنمودهای مقام معظم رهبری درباره توسعه سواحل مکران تصویب و ابلاغ شده و دولت چهاردهم با اهتمام ریاست جمهور، نگاه ویژهای به توسعه این مناطق دارد؛ برنامههای اساسی و بنیادین برای توسعه تا انتهای چابهار در حال پیگیری است و به زودی خبرهای خوبی به مردم شریف منطقه اعلام خواهد شد.
نماینده عالی دولت در استان در پایان با تأکید بر رضایتمندی مردم و رضایت خداوند اظهار امیدواری کرد: به برکت تلاش جمعی مسئولان و همراهی مردم، مسیر رشد، پیشرفت و آبادانی هرچه سریعتر و استوارتر طی شود.
نظر شما