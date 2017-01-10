مریم کشکولی‌نیا مدرس و کارگردان انیمیشن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه به عنوان داور در چهل و یکمین دوره جشنواره بین المللی انیمیشن «انسی» دعوت به همکاری شده است، گفت: چندی پیش مارسل جین دبیر این جشنواره از من دعوت کرد تا به عنوان یکی از داوران در این دوره از جشنواره بین المللی انیمیشن «انسی» حضور داشته باشم و من نیز برای حضور در این جشنواره معتبر جهانی اعلام آمادگی کردم.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این جشنواره در تاریخ ۱۲ تا ۱۷ ژوئن ۲۰۱۷ همزمان با ۲۴ تا ۲۹ خرداد ماه ۱۳۹۶ برگزار می شود، سفر من به کشور فرانسه اواخر فصل بهار خواهد بود.

این هنرمند تاکید کرد: پیش از این سه اثر انیمیشن برای جشنواره «انسی» در دوره های مختلف ارسال کرده بودم و به واسطه شرکت این انیمیشن ها در جشنواره، من نیز در جشنواره حضور پیدا کرده بودم. به هرحال جشنواره انیمیشن «انسی» را می توان از معتبرترین جشنواره های بین المللی در این حوزه دانست که حضور در آن بسیار مهم است.

کشکولی نیا در پایان صحبت های خود گفت: پیش از این مهدی مسعودشاهی در سال ۷۷ که به عنوان مدیرعامل موسسه صبا فعالیت می کرد، به عنوان داور در این جشنواره حضور داشت، اما تا آنجا که می دانم این برای اولین بار است که از یک هنرمند به صورت مستقل به عنوان داور در این جشنواره دعوت شده است.