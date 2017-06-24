داوری جشنواره «انسی» برای من مثل یک کلاس دانشگاه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم کشکولینیا انیماتور و کارگردان به عنوان داور بخش فیلم کوتاه در چهل و یکمین جشنواره انیمیشن «انسی» فرانسه حضور یافت.
کشکولینیا که پیشتر نیز با اثری از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این مسابقه حضور یافته بود، درباره این جشنواره گفت: تاکنون سه بار آثار من در جشنواره «انسی» حضور داشته است. اولین بار فیلم «در خانه ما» در سال ۲۰۰۹ و بعد فیلم «تونل» در ۲۰۱۲ و فیلم «وقتی بچه بودم» به تهیه کنندگی کانون در سال ۲۰۱۵ در این جشنواره حضور داشت، اما امسال از طرف مارسل جین دبیر جشنواره برای داوری بخش مسابقه انیمیشن کوتاه دعوت شدم که جشنواره از ۲۲ تا ۲۷ خرداد برگزار شد.
وی ادامه داد: مسابقه جشنواره «انسی» در چند بخش است که من یکی از سه داور مسابقه بخش انیمیشن کوتاه بودم. درباره حضور در داوری جشنواره «انسی» باید بگویم بسیار تجربه خوبی بود و برای من مثل یک کلاس دانشگاهی آموزنده بود.
کشکولینیا توضیح داد: داوری در آنجا کمی با ایران متفاوت بود برای مثال هر روز داورها به اتفاق منشی گروه در سکانس فیلم کوتاه همراه با تماشاچیان آثار را میدیدند و نظرهای خود را یادداشت میکردند و بعد از اتمام سکانس در یک جلسه نیم ساعته با حضور منشی گروه درباره آثار صحبت میکردند. در نهایت چند فیلم را برای داوری نهایی نگه میداشتیم و بقیه را حذف میکردیم. در جلسه نهایی روی آثاری که نگه داشته بودیم به دقت بحث و گفتگو کردیم تا به نتیجه نهایی برسیم. در انتها خوشبختانه از انتخابها راضی بودیم و دبیر جشنواره و بسیاری از داورهای بخشهای دیگر از انتخاب ما اظهار خشنودی کردند.
این کارگردان در پایان از حضور یک اثر ایرانی در این بخش خبر داد و حضور همیشگی کشورمان در این جشنواره را نویدبخش اتفاقهای حرفهایتر دانست و عنوان کرد: در جشنواره ۲۰۱۷ شیوا صادقاسدی با فیلمی که خودش تهیه کنندهاش بود شرکت کرد. حضور قبلی او نیز با یک اثر کانون بود. داستان فیلمش درباره دختر نوجوانی است که عواطف و احساسات فروخوردهاش، در قالب حیواناتی تجسم پیدا میکند که از جهان درونی او بیرون میآیند اما هیچ کس پذیرای این حیوانات نیست.
جشنواره «انسی» هر ساله در آغاز ماه ژوئن برگزار میشود. شروع این جشنواره به سال ۱۹۶۰ برمیگردد. در ابتدا این جشنواره بهصورت دوسالانه برگزار میشد اما از سال ۱۹۹۸ به رخدادی سالانه تبدیل شد. در این جشنواره آثاری با تکنیکهای مختلف میتوانند به رقابت بپردازند.
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