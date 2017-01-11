مائده طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضورش در سریال «پنچری» که این روزها به کارگردانی برزو نیک نژاد برای شبکه سه سیما تولید می شود، گفت: خیلی خوشحالم که بعد از مدت ها یک کار طنز را شروع می کنم.

وی ادامه داد: آخرین کار من سال ها پیش سریال «نون و ریحون» بود و حالا خیلی خوشحال هستم که با گروه حرفه ای و طنازانه «پنچری» کار می کنم. ما این کار را در شرایط خوبی آغاز کردیم و امیدوارم تا پایان هم به خوبی پیش رویم.

این بازیگر درباره نقش خود در این سریال توضیح داد: من در این سریال نقش آشفته را دارم و مریم سعادت هم خواهر من است. اتفاقات این سریال را این ۲ خواهر و فامیل ها و آشنایانشان رقم می زنند و ما یک خواهر دیگر هم داریم که فوت کرده است اما پسرش بخش دیگری از قصه را جلو می برد.

بازیگر سریال «پرده نشین» درباره بازی در حوزه کمدی یادآور شد: بیشترین فعالیت من و همسرم فرهاد آئیش در تئاتر در حوزه کمدی بوده است؛ کمدی های اجتماعی که اتفاقا فکر می کنم بازی در آنها بسیار سخت است. بازی در درام خیلی راحت تر است و کمدی نیاز به تبحر بالایی در شخص بازیگر دارد.

وی با اشاره به حضورش در سریال «پنچری» عنوان کرد: خیلی خوشحالم که برزو نیک نژاد کارش را بلد است و ریتم و آهنگ آثار کمدی را می شناسد و امیدوارم این کار هم مثل دیگر آثار وی خوب باشد و مخاطب از آن استقبال کند.

طهماسبی در پایان درباره تماشای سریال های طنز تلویزیون و اینکه چقدر آنها را دنبال می کند، گفت: متاسفانه خیلی نمی توانم این سریال ها را دنبال کنم. ما فرصت کافی در زندگی خود نداریم چون برای دیدن سریال ها باید زمان مشخصی داشته باشید که بتوانید به طور مثال از ساعت ۲۱ به بعد آثار شبکه های تلویزیون را ببینید. من اما این زمان را ندارم که هر شب در منزل باشم و به همین دلیل حتی به ندرت می توانم تلویزیون را روشن کنم و گاهی حتی سریال های خودم را هم نمی توانم ببینم.