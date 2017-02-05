تصویربرداری «پنچری» به ۲۰ درصد رسید/ اشکان اشتیاق اضافه شد

مهران مهام تهیه‌کننده سریال «پنچری» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تصویربرداری این سریال که به کارگردانی برزو نیک نژاد برای شبکه سه ساخته می شود، گفت: تصویربرداری این سریال در حال حاضر در منطقه دارآباد انجام می شود و قرار است به زودی بازیگران جدیدی هم به کار اضافه شوند.

وی ادامه داد: اشکان اشتیاق و مهران غفوریان از دیگر بازیگرانی هستند که در آینده به این مجموعه اضافه می شوند.

مهام درباره مراحل تولید و ضبط سریال «پنچری» تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از ضبط سریال انجام شده است و تصویربرداری در منزل حبیب با بازی رضا نیکخواه ادامه دارد. در این صحنه ها شهین تسلیمی به عنوان همسر وی و سولماز غنی به عنوان دختر وی نیز حضور دارند.

تهیه کننده سریال «پنچری» در پایان گفت: بعد از گرفتن صحنه های مورد نظر در دارآباد، عوامل به لوکیشنی در شرق تهران در بلوار ارتش باز می گردند.

یوسف تیموری در نقش حمید، حمید لولایی در نقش عمو پرویز،‌ رضا نیکخواه در نقش حبیب، زهره فکور نقش افسانه، مائده طهماسبی آشفته، مریم سعادت متانت، شهین تسلیمی پوران، شهره سلطانی نپا، بهشاد شریفیان بهشاد،‌ فرزاد حاتمیان سرایدار، نازگل فرنقی دختر بچه، حمید غلامی نگهبان شرکت و... بازیگران اصلی سریال هستند.