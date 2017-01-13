مهران مهام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سریال «پنچری» که برای شبکه سه ساخته می شود و لوکیشن های آن گفت: ما ۲۲ لوکیشن در ۱۱ قسمت داریم که مکان های مختلفی از جمله شرکت، زندان قصر، آزمایشگاه و... را شامل می شود.

وی درباره استفاده از زندان در سریال های ایرانی و تطابق نداشتن با واقعیت بیان کرد: یک دلیلش فضای تلخی است که ایجاد می کند. با این حال فکر می کنم در فیلم و سریال ها فضا تا حدودی به شکل واقعی بازسازی شده است. به طور مثال من به عنوان رییس زندان بازیگر فیلم «چهارشنبه سوری» ساخته اصغر فرهادی بودم، زندان در آن فیلم شیک نبود و همه چیز کاملا واقعی ضبط شد.

تهیه کننده سریال «پنچری» ادامه داد: فکر نمی کنم تلویزیون هم درخواست کرده باشد که زندان را لوکس نشان دهیم چون همه می دانند که شخصی به زندان می رود که عمل خلافی مرتکب شده است بنابراین زندان مکان خوبی نیست. به هر حال خود من سعی می کنم در «پنچری» زندان را با فضایی واقعی نمایش دهم.

وی با اشاره به دیگر لوکیشن های این سریال عنوان کرد: «پنچری» لوکیشن های متعددی دارد که از دیگر لوکیشن ها می توان به آموزشگاه رانندگی، تالار عروسی، آسایشگاه سالمندان، بوتیک، پارک، باشگاه، طلافروشی، فرودگاه امام، مزون و منزل بازیگران اشاره کرد.

مهام درباره مرحله تصویربرداری سریال «پنچری» و مدت زمانی که به طول خواهد انجامید، اظهار کرد: تصویربرداری این سریال حدود پنج و نیم ماه طول می کشد و تا سال ۹۶ ادامه خواهد داشت.

وی در پایان درباره «پنچری» عنوان کرد: امیدوارم این سریال کار خوبی باشد و مخاطبان را راضی کند.