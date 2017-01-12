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۲۳ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۳۰

۲۸ دی ماه؛

نشست «تعاملات فلسفی ایران و یونان» برگزار می شود

نشست «تعاملات فلسفی ایران و یونان» برگزار می شود

نشست «تعاملات فلسفی ایران و یونان» به همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه نخبگان علوم انسانی جشنواره بین المللی فارابی با همکاری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، دانشگاه اصفهان و دانشگاه شهید بهشتی نشست دوم «تعاملات فلسفی ایران و یونان» را برگزار می کند.

در این نشست سعید بینای مطلق، استاد دانشگاه اصفهان با عنوان نگاهی انتقادی به اندیشه آغاز فلسفه در یونان، منوچهر صادقی سها(مدرس موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران) با عنوان دگرگونی اندیشه یونانی در فلسفه ایرانی- اسلامی و نصرالله حکمت استاد دانشگاه شهید بهشتی با عنوان تحلیلی بر رویکرد استاد جواد فلاطوری در بازخوانی مواجهه فلسفه یونانی و اندیشه اسلامی سخنرانی خواهند کرد.

این نشست سه شنبه ۲۸ دی ماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ در محل پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی واقع در پاسداران خیابان شهید مومن نژاد(گلستان یکم)، پلاک ۱۲۴ برگزار می شود.

کد مطلب 3874879
خداداد خادم

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