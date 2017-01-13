ورود دادگستری آمریکا به ماجرای بررسی ایمیلهای کلینتون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت دادگستری آمریکا روز پنج شنبه اعلام کرد که تصمیم «پلیس فدرال آمریکا»- اِف بی آی- مبنی بر اجرای تحقیقات پیرامون پرونده رایانامه های «هیلاری کلینتون» در فاصله کوتاهی پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هشتم نوامبر را- که به ادعای کلینتون به شکست وی در انتخابات انجامید- مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد داد.

دفتر بازرس کل وزارت دادگستری آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که تحقیقات موردنظر بر بخشی از تصمیماتی متمرکز خواهد شد که به اظهارات علنی «جیمز کومی» رئیس اِف بی آی در خصوص اتهامات وارده به هیلاری کلینتون و احتمال بی پایه و اساس بودن آنها منتهی شد.

این جنجال سیاسی که در پی استفاده هیلاری کلینتون از سرور رایانامه شخصی خود برای انجام مکاتبات رسمی در زمان ریاستش بر وزارت امور خارجه بوجود آمد، به پیامهایی اشاره می کرد که بعدها مشخص شد شامل اطلاعات سری و محرمانه بوده اند.

دفتر «مایکل هوروویتز» بازرس کل آمریکا اعلام کرد که «در پاسخ به درخواست شمار زیادی از رؤسا و اعضای عالیرتبه کمیته های نظارتی کنگره، سازمانهای مختلف و عموم مردم» قصد دارد که تصمیم اِف بی آی برای گشودن پرونده رایانامه های هیلاری کلینتون در روزهای پایانی انتخابات را مورد بررسی قرار دهد.

با آنکه اِف بی آی در نهایت تصمیم گرفت که پرونده رایانامه های هیلاری کلینتون را مختومه اعلام نماید، دموکراتها بر این باورند که اعلان این تصمیم از سوی جیمز کومی- رئیس اف بی آی- به وجهه هیلاری کلینتون پیش از انتخابات لطمه زد و از این رو، شکایاتی دال بر وجود انگیزه سیاسی از این اقدام را متوجه جیمز کومی ساخت.

گفتنی است که بنا بر عرف رایج، مقامات مجری قانون از جمله اِف بی آی اطلاعات مربوط به تحقیقاتی را که به طرح اتهامات کیفری نیانجامیده است، فاش نمی سازند.

چنانچه فتر بازرسی کل آمریکا در بررسی های خود پیرامون این تصمیم اف بی آی، مدارکی دال بر تخلف بیابد؛ تمام مقامات درگیر به اقدام انضباطی محکوم خواهند شد.

«بریان فالون» سخنگوی هیلاری کلینتون به شبکه تلویزیونی «اِم اِس اِن بی سی» گفت که اقدامات کومی «نیازمند یک بررسی مستقل است».

سناتور «دیک دوربین» سناتور دموکرات آمریکا نیز گفت که اظهارات جیمز کومی «منصفانه، حرفه ای یا منطبق بر سیاستها و خط مشی اف بی آی» نبود.

شایان ذکر است «هیلاری کلینتون» نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا که در مقابل «دونالد ترامپ» رقیب جمهوریخواه خود متحمل شکست شد، «جیمز کومی» رئیس پلیس فدرال آمریکا- اف بی آی- را مسئول ناکامی خود معرفی کرد.

«جیمز کومی» رئیس اِف بی آی اندکی پیش از انتخابات ریاست جمهوری به کنگره آمریکا اطلاع داد که به مجموعه ای جدید از رایانامه های هیلاری کلینتون دست یافته است. اندکی پس از انتشار این خبر، رقابت دو نامزد برای ورود به کاخ سفید با غوغا و جنجال فراوانی همراه شد و برتری نامزد دموکرات بر رقیب جمهوریخواه خود به تدریج رو به نقصان گذاشت.

هرچند اِف بی آی دو روز مانده به انتخابات عمومی ریاست جمهوری آمریکا «هیلاری کلینتون» را از اتهامات کیفری وارده تبرئه کرد؛ اما کلینتون می‌گوید همین شوک روند مثبت تبلیغات وی را با خلل مواجه ساخت.