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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۵۳

مهر خبر می دهد

«همسایه‌ها» به روزهای پایانی ضبط رسید/ تصویربرداری در خارج از شهر

«همسایه‌ها» به روزهای پایانی ضبط رسید/ تصویربرداری در خارج از شهر

سریال «همسایه ها» به کارگردانی مهران غفوریان به روزهای پایانی تصویربرداری رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ۹۰ درصد از پروژه «همسایه ها» که این شب ها به کارگردانی مهران غفوریان از شبکه نسیم پخش می شود به تصویربرداری رسیده و قرار است در روزهای پایانی صحنه هایی در لوکیشن هایی خارج از تهران ضبط و تصویربرداری شود. 

خروج عوامل سریال از تهران به ضرورت داستان است و داستان به جایی می رسد که فرهاد (مهران غفوریان) و مهرداد (حسین سلیمانی) برای پیدا کردن پدر و مادرشان راهی خارج از تهران می شوند. همچنین مهران رجبی در نقش پدر مهران غفوریان در سریال جلوی دوربین مصطفی احمدیان رفته است.

تدوین و اصلاح رنگ، صداگذاری و ساخت موسیقی در سریال «همسایه ها» همزمان در حال انجام است.

سیروس گرجستانی، جواد رضویان، مهران غفوریان، بهاره رهنما، اصغر سمسارزاده، شهین تسلیمی، حسین سلیمانی، سپند امیرسلیمانی، نعیمه نظام دوست، سمانه پاکدل، پوراندخت مهیمن و آذین رئوف بازیگران اصلی سریال هستند.

سریال تلویزیونی «همسایه‌ها» هم اکنون شنبه تا پنجشنبه از شبکه نسیم در حال پخش است.

کد مطلب 3875466

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