به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هفته پیش پخش سریال «همسایه ها» ساخته مهران غفوریان از شبکه دو سیما شروع شده بود ولی از شنبه این هفته پخش این سریال به شبکه نسیم منتقل شد.

این اتفاق که گرچه به ناگاه اتفاق افتاد و مخاطب به درستی متوجه دلیل آن نشد ولی ریشه های آن را می توان در یک تصمیم مدیریتی یافت و به دلیل سطح کیفی اثر از پخش آن در شبکه دو سیما صرفنظر شده است.

در چند شبی که از پخش این سریال طنز گذشت استفاده از طنز کلامی توهین آمیز همچون دیالوگ «دست بندازم دهنتو جر بدم» و حال و هوای تکراری اثر باعث برخی انتقادها شده بود که چنین نقاط ضعفی در حذف سریال از آنتن شبکه دو بی تاثیر نبود؛ گرچه از سوی دیگر عده ای هم معتقد بودند هنوز به اندازه کافی فرصت پخش به اثر داده نشده که بتوان درباره آن قضاوت درستی داشت.

گفته می شود محمدرضا جعفری جلوه مدیر شبکه دو سیما از ابتدا هم چندان موافق پخش این سریال از شبکه نبوده ولی در نهایت موافقت می کند که پخش مجموعه آغاز شود و پس از چند قسمت درباره ادامه پخش تصمیم گیری شود که در نهایت هم پس از پخش قسمت های اولیه سریال «همسایه ها» کیفیت اثر را مورد تایید قرار نداده و با تصمیم وی پخش اثر قطع و به جای آن سریال خارجی «پزشکان جوان» در ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن شبکه دو می رود.

در حال حاضر سریال «همسایه ها» ساعت ۲۱:۴۵ از شبکه نسیم پخش می شود که البته این تغییر شبکه پخش بدون حاشیه هم نبوده است.

در همین فاصله علیرضا سبط احمدی تهیه کننده سریال «همسایه ها» در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره دلیل جابجایی پخش سریال گفت: «شبکه دو جدول پخش فشرده‌ای دارد و یکی از دلایل جابجایی، همین جدول پخش فشرده بود. کارهای نمایشی معمولاً در گروه‌های فیلم و سریال انجام می‌شود، ولی متولی نهایی، مرکز امور نمایشی سیماست که با شبکه و معاونت سیما تعامل دارد. با توجه به جدول پخش فشرده شبکه دو و برنامه‌های گفت‌وگومحوری که تدارک دیده، ما ترجیح دادیم شبکه پخش تغییر پیدا کند، چرا که در همین شب هم دچار مشکلاتی در این زمینه بودیم و یا زمان سریال کوتاه می‌شد، یا تیتراژ انتهایی نداشتیم.

از روز شنبه سریال از ابتدا و قسمت اول به روی آنتن می‌رود و مخاطبان می‌توانند آن را از ساعت ۲۱:۴۵ مشاهده کنند، این زمان هم آگهی خوبی جذب می‌کند و هم مشکلات سابق پخش را نداریم. این تصمیم‌گیری نتیجه یک خردجمعی و همفکری آقای صباح مدیر گروه فیلم و سریال شبکه دو، کرمی مدیر شبکه نمایش و درنهایت آقای میرباقری معاون سیما بود.

انتخاب شبکه نسیم برای ما یک فرصت خوب است، چرا که طی آخرین نظرسنجی‌های انجام شده شبکه نسیم پربیننده‌ترین شبکه سیما و پس از آن شبکه ۳ و ۲ قرار دارند، قطعاً پخش همسایه‌ها از شبکه نسیم بازخورد بهتری دارد.»

و اما مسعود صباح مدیر گروه فیلم و سریال شبکه دو که به نظر می رسد با نظر مدیر ارشدش موافق نیست در گفتگویی با روزنامه صبا اینگونه گفته بود: «همسایه ها سفارشی از سازمان برای گروه فیلم و سریال شبکه دو برای پر کردن چالش کمبود کمدی در سیما بود و در راستای آن هم سریال «لیسانسه ها» کلید خورد که زمستان پخش می‏ شود. شبکه دو در این مدت چند سریال مخاطب‏ پسند در ژانر ملودرام و جدی داشت که پخش «همسایه ها» می‌توانست بعد از ایام عزاداری محرم و صفر، تنوع خوبی برای این شبکه به شمار بیاید اما درنهایت این امر میسر نشد.»

وی در بخش دیگر صحبت هایش تاکید کرده بود که تمام مدیران مرکز امور نمایش سیما و شخص جعفری ‏جلوه در جریان تولید این کار بودند و بر آن نظارت داشتند.

مدیر گروه فیلم و سریال شبکه دو اشاره کرده بود: «هیچ کاری بدون بازبینی مسئولان پخش و مدیر شبکه اتفاق نمی‌افتد و جعفری ‏جلوه با جزئیات کار اختلاف سلیقه داشت و البته نظراتی هم داد که در تولید خیلی موثر بود. به هرترتیب کار روی آنتن رفت اما درنهایت وی احساسش این بود که ادامه پخش این کار از شبکه دو سیما امکان‌پذیر نیست.»

فارغ از اختلاف نظرهایی که به نظر می رسد بین مدیران در سطوح مختلف درباره این سریال وجود دارد، آنچه مسلم است کیفیت سریال های در حال پخش از تلویزیون اعم از «ماه و پلنگ»، «همسایه ها» و «شهرک جیم» چندان قابل دفاع نیست و مسئولان سیما باید فکری جدی برای کیفیت تولیدات نمایشی خود بکنند.