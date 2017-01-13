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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۳۱

واشنگتن در انتظار تظاهرات ضد ترامپ

واشنگتن در انتظار تظاهرات ضد ترامپ

یک رسانه غربی از برنامه گسترده مخالفان «دونالد ترامپ» برای برگزاری تظاهرات در روز ادای سوگند رئیس جمهور جدید آمریکا در واشنگتن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انتظار می رود هزاران نفر از مخالفان «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا، در هفته آینده و در زمان انجام مراسم ادای سوگند رئیس جمهور جدید آمریکا در واشنگتن، اقدام به برگزاری تظاهرات کنند.

این تظاهرات با هدف جلوگیری از برگزاری مراسم ادای سوگند رئیس جمهور انجام خواهد شد. مراسم ادای سوگند ریاست جمهوری آمریکا در تاریخ ۲۰ ژانویه انجام می شود.

به نوشته رویترز، تظاهرات کنندگان تلاش خواهند کرد تا ۱۲ محل امنیتی در پایتخت آمریکا را تعطیل کرده و در مسافتی به طول چهار کیلومتر حضور داشته باشند.

«دیوید تارستون» یکی از ترتیب دهندگان این تظاهرات گفت: ما می خواهیم تا مراسم ادای سوگند را تعطیل کنیم. می خواهیم شاهد گسترش شورش در این شهر و دیگر شهرهای آمریکا باشیم.

از زمان اعلام  پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شهرهای مختلف آمریکا صحنه برگزاری تظاهرات های اعتراض آمیز بوده است. ترامپ به رغم آنکه رای مردمی کمتری نسبت به «هیلاری کلینتون» در انتخابات هشتم نوامبر کسب کرده بود اما به لطف آرای «الکترال» توانست فرد پیروز این رقابت ها لقب بگیرد.

کد مطلب 3875514
عبدالحمید بیاتی

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