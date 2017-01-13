طول شبکه فیبر نوری در اردبیل به ۳ برابر افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز رزمی بعدازظهر جمعه در جلسه بررسی وضعیت زیرساخت‌های مخابراتی اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر میزان شبکه فیبر نوری استان هزار و ۴۳۰ کیلومتر بوده و اردبیل یکی از استان‌های موفق در زیرتوسعه فیبر نوری است.

وی افزود: در شاخص میزان برخورداری از شبکه نیز رتبه استان در سه سال قبل ۲۱ بود اما در حال حاضر به ۱۸ ارتقا یافته و امید می‌رود تا پایان سال با اجرای پروژه‌های توسعه زیرساخت بهبود یابد.

مدیرکل ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات استان به فعالیت ۱۲۰ دفتر شهری و ۳۲۰ دفتر روستایی پست‌بانک اشاره کرد و گفت: علاوه بر این ۹ دفتر اپراتور تلفن همراه بخش خصوصی در استان فعال است.

به گفته رزمی ۱۰۰ درصد از مناطق شهری و ۱۰۰ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار برخوردار از تلفن ثابت است و پوشش شهرک‌های جدید مسکونی نیز از سوی مدیریت مخابرات اردبیل پیگیری می‌شود.

وی اضافه کرد: ۹۵ درصد از مناطق شهری و ۷۵ درصد از مناطق روستایی برخوردار از پوشش تلفن همراه است و بیشترین پوشش نیز به اپراتور همراه اول با ۹۳ درصد اختصاص دارد.

مدیرکل ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات استان در خصوص ضریب نفوذ اینترنت افزود: ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت در بخش روستایی ۱۳ و در بخش شهری ۳۳ درصد است که برنامه برای ارتقا ضریب نفوذ اینترنت در بخش روستایی پیش بینی شده است.