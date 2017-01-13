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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۰۴

در سه سال اخیر؛

طول شبکه فیبر نوری در اردبیل به ۳ برابر افزایش یافته است

طول شبکه فیبر نوری در اردبیل به ۳ برابر افزایش یافته است

اردبیل – مدیرکل ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات استان اردبیل گفت: در سه سال گذشته طول شبکه فیبر نوری در این استان به سه برابر افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز رزمی بعدازظهر جمعه در جلسه بررسی وضعیت زیرساخت‌های مخابراتی اردبیل تصریح کرد: در حال حاضر میزان شبکه فیبر نوری استان هزار و ۴۳۰ کیلومتر بوده و اردبیل یکی از استان‌های موفق در زیرتوسعه فیبر نوری است.

وی افزود: در شاخص میزان برخورداری از شبکه نیز رتبه استان در سه سال قبل ۲۱ بود اما در حال حاضر به ۱۸ ارتقا یافته و امید می‌رود تا پایان سال با اجرای پروژه‌های توسعه زیرساخت بهبود یابد.

مدیرکل ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات استان به فعالیت ۱۲۰ دفتر شهری و ۳۲۰ دفتر روستایی پست‌بانک اشاره کرد و گفت: علاوه بر این ۹ دفتر اپراتور  تلفن همراه بخش خصوصی در استان فعال است.

به گفته رزمی ۱۰۰ درصد از مناطق شهری و ۱۰۰ درصد از روستاهای بالای ۲۰ خانوار برخوردار از تلفن ثابت است و پوشش شهرک‌های جدید مسکونی نیز از سوی مدیریت مخابرات اردبیل پیگیری می‌شود.

وی اضافه کرد: ۹۵ درصد از مناطق شهری و ۷۵ درصد از مناطق روستایی برخوردار از پوشش تلفن همراه است و بیشترین پوشش نیز به اپراتور همراه اول با ۹۳ درصد اختصاص دارد.

مدیرکل ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات استان در خصوص ضریب نفوذ اینترنت افزود: ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت  در بخش روستایی ۱۳ و در بخش شهری ۳۳ درصد است که برنامه برای ارتقا ضریب نفوذ اینترنت در بخش روستایی پیش بینی شده است.

کد مطلب 3875690
محمد میرزایی ناطق

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