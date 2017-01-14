مرمت و بازسازی حمام تاریخی «کسماء» آغاز شد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: دوم آبان ماه سال جاری گزارشی با عنوان «تن کهنه حمام «کسما» چشم انتظار رخت احیاء است» در خبرگزاری مهر منتشر شد که در آن به وضعیت نامناسب حمام تاریخی «کسما» یکی از بناهای به یادگار مانده از جنبش جنگل در شهرستان صومعه سرا اشاره شده بود.

در این گزارش که در زمان انتشار با بازخوردهای زیادی در رسانه های داخل و خارج استانی روبرو شد، وضعیت ناخوش حمام ثبت شده میراثی «کسما» مورد توجه قرار گرفته بود.

این حمام که در سال ۱۳۸۲ در فهرست آثار بناهای میراثی کشور به ثبت رسیده است، به دلیل تزریق قطره چکانی اعتبار مرمت، در وضعیت نابسامانی به سر می برد و از طرفی مشکلات حقوقی، مانعی بزرگ بر سر راه تغییر کاربری آن به عنوان موزه «اسناد جنبش جنگل» که تا قبل از این از سوی فرماندار و مدیر میراث فرهنگی صومعه سرا وعده داده شده بود، به شمار می آید.

درپی انتشار گزارش خبرگزاری مهر که به صورت تفصیلی وضعیت این بنا را مورد توجه قرار داده بود، به تازگی رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صومعه سرا خبر از آغاز بازسازی و مرمت بنای تاریخی حمام «کسماء» داده و به خبرنگار مهر می گوید: هرچند طی سال های گذشته این بنا به صورت موردی مرمت شده بود اما بازسازی و مرمت کامل این بنای تاریخی به تازگی آغاز شده است.

علیرضا مهرگان با اشاره به تصمیم جدی میراث فرهنگی شهرستان برای مرمت و بازسازی کامل این بنا در این دوره، می افزاید: پیشنهاد شده است که بعداز اتمام بازسازی و مرمت حمام، این بنا به فروشگاه صنایع دستی و یا موزه تبدیل شود.

وی با بیان اینکه در اقدامات اولیه برای مرمت، بنا از نظر داخلی و بیرونی پاکسازی شده، تصریح می کند: اکنون پروژه با نصب گل جام های سقف در حال انجام است.

رئیس میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صومعه سرا با اشاره به پیش بینی های انجام شده از سوی کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی گیلان برای میزان اعتبار مورد نیاز برای مرمت بنا، می گوید: اتمام پروژه مرمت و بازسازی حمام تاریخی کسماء منوط به تخصیص اعتبارات پیش بینی شده است.

حمام تاریخی «کسماء» دومین بنای تاریخی پس از مدرسه «فروغ» رشت است که به دلیل انتشار گزارش از وضعیت نابسامان آن در خبرگزاری مهر، مورد توجه مسئولان استانی قرار گرفته و بازسازی می شود.