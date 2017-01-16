حسین رفیعی به «رادیو جمعه» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رفیعی که در گذشته به عنوان مجری برنامه «نیم رخ» و اجرای شخصیت «ف ف» شناخته می شد، قرار است همین شخصیت را با لهجه مازندرانی در «رادیو جمعه» بازی کند.

رفیعی گفت: آرزوی هر کسی است که در برنامه «رادیو جمعه» که استادان مهمی در آن نقش بازی می کنند، حضور یابد برنامه ای که مردم خاطرات خوبی با آن دارند.

وی عنوان کرد: «رادیو جمعه» فقط یک برنامه رادیویی نیست بلکه دانشگاهی است که بازیگران در آن تجربه های خود را انتقال می دهند.

رفیعی تیپ های ماندگاری دارد و علاوه بر اجرای بخش هایی از برنامه قرار است در بخش های نمایشی هم شرکت داشته باشد.

«رادیو جمعه» جمعه ها ساعت ۹:۰۰ صبح به تهیه کنندگی ساجد قدوسیان از آنتن رادیو ایران پخش می شود.