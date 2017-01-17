بازگشت به تلویزیون با «پنچری»/ مدتی دلشکسته و دلگیر بودم

شهره سلطانی که این روزها بازیگر سریال «پنچری» به کارگردانی برزو نیک‌نژاد است درباره اینکه به تازگی چقدر سریال های طنز تلویزیون را دنبال کرده است به خبرنگار مهر گفت: خیلی کم سریال دیده ام؛ شاید به این دلیل که کمی هم دلشکسته بوده ام.

وی ادامه داد: طی سال های اخیر دلگیر بودم که دلایل بسیاری داشت ولی حالا دوباره دارم آشتی می کنم. من ۲ سال و نیم در تلویزیون حضور نداشتم و فکر می کنم مردم متوجه نبودم شدند چون بازخوردهای مختلفی از آنها دریافت می‌کردم.

این بازیگر درباره دلیل نبودش در آثار تلویزیون اظهار کرد: در این چند سال گاهی ترکیب عوامل سریال ها بدون اینکه حتی کسی بفهمد بسته می شد، گاهی هم متن چیزی نبود که من دوست داشته باشم و یا بودجه مناسبی نداشت.

سلطانی درباره آخرین فعالیت های خود در سیما بیان کرد: آخرین کار من سریال «قاب خاطره» بود که اتفاقا دوستش هم داشتم. البته غالبا سعی می کنم کارهایم را گزیده انتخاب کنم تا دچار مشکل نشوم. به هر حال من کار خود را از تلویزیون شروع کردم ولی بعضی کارهای پیشنهادی در این چند سال مرا راضی نمی کرد.

وی اضافه کرد: البته من در این مدت فعالیت های تئاتری خود را داشتم چون تئاتر خانه من است و همیشه در این سال ها در تئاتر هم حضور داشتم. هرچند که این سال ها بسیاری هم که اصلا فکرش را نمی کنید به تئاتر وارد شدند و این خانه را هم از ما گرفتند.

بازیگر «روزی روزگاری» در پایان درباره نبودش در این سه ساله در تلویزیون گفت: وقتی شما مدتی در تلویزیون نباشید ارتباط شما با مردم قطع می شود. این مساله هم به لحاظ مالی به شما لطمه می زند و هم به لحاظ معنوی رابطه با مخاطب به هم می خورد، بنابراین هنرمند در این موارد به فکر کارها و برنامه های دیگر می افتد.