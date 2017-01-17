به گزارش خبرنگار مهر، ششمین نمایشگاه بازی و اسباب بازی تهران از ۲۷ دی تا اول بهمن ماه از ساعت ۹ تا ۲۰ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپاست.
۵۰ غرفه در این نمایشگاه شرکت کردهاند که به گفته محمدحسین فرجو، ۴۱ غرفه به عرضه تولیدات داخلی پرداختهاند که از این میان، ۲۱ غرفه هولوگرام شورای نظارت بر اسباب بازی را دارند. یعنی اسباببازیهاشان ثبت شده است.
دبیر شورای نظارت بر اسباببازی در پاسخ به این که چه تسهیلاتی در اختیار غرفههای صاحب هولوگرام قرار گرفته بیان کرد: ما امکاناتی را برای تولیدکنندگانی که اسباب بازیهاشان از شورای نظارت، مجوز دریافت کرده در نظر گرفتهایم که از آن جمله میتوان به تخفیف در اجاره بهای غرفهها اشاره کرد.
فرجو همچنین به حضور اسباببازیهای خارجی در ششمین نمایشگاه بازی و اسباب بازی اشاره و بیان کرد: ۶ غرفه اسباب بازی خارجی و دو غرفه مخلوط یعنی هم خارجی هم داخلی در این نمایشگاه شرکت کردهاند.
دبیر شورای نظارت بر اسباببازی با اشاره به این که آنچه در این نمایشگاه ارائه شده همه توان ایران در زمینه تولید اسباببازی نیست گفت: این نمایشگاه به همت بخش خصوصی برگزار و تلاش شده تا تولیدکنندگان داخلی در آن حضور داشته باشند و به ارائه محصولات خود بپردازند اما این همه ظرفیت تولید ما این نیست. برای مثال، ما تولیدکنندگانی داریم که اسباببازیهای خود را به ترکیه و کشورهای آسیای میانه و حاشیه خلیج فارس صادر میکنند و در این نمایشگاه شرکت نکردهاند.
فرجو ابراز امیدواری کرد که تسهیلات بیشتری در اختیار تولیدکنندگان اسباب بازی قرار بگیرد و افزود: با این کار هم متولیان فرهنگی از تولید داخلی حمایت کردهاند هم به نوعی جلوی ورود اسباببازیهای ممنوعه و قاچاق گرفته خواهد شد.
او قاچاق را یکی از معضلات جدی پیشروی صنعت اسباب بازی برشمرد و افزود: ما نظارت فرهنگی خود را داریم و واحدهای نظارت بر اسباب بازی در استانهای هرمزگان، خوزستان، بوشهر و تهران روزانه پروندههای گمرکی را بررسی میکنند و مجوز ترخیص میدهند اما قاچاق و ورود بیرویه اسباببازیهای چینی، همچنان معضل اصلی ماست. ضمن اینکه علاوهبر سهم عمده قاچاق اسباببازیهای چینی از وجود مواد اولیه و نیروی کار ارزان در این کشور که موجب پایین آمدن قیمت تمام شده اسباب بازی میشود هم نمی توان گذشت.
فرجو گفت: ۸ دستگاه دولتی چون ستاد مبارزه با کالای قاچاق، اتحادیه اسباب بازی، معاونت نظارت در وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرفکننده، شورای اصناف، نیروی انتطامی و اماکن وطیفه نظارت بر قاچاق اسباببازی را برعهده دارند به همین خاطر اگر ما با مستندات قانونی و به همراه نیروی انتظامی وارد فروشگاهی شویم که اسباب بازی ممنوعه دارد باید با آن واحد صنفی برخورد شود.
دبیر شورای نظارت بر اسباببازی بیان کرد: ما سیدی اطلاعات اسباب بازیهای ممنوعه را، به صورت تصویری و متنی، در اختیار این واحدهای صنفی قرار دادهایم قانون هم که مکتوب است و بنابراین نباید مشکلی در برخورد با اسباببازیهای ممنوعه وجود داشته باشد اما مساله این است که ما نیروی انسانی کافی و امکانات برای برخورد با قاچاق را نداریم و گرنه این همه فروشگاههای بزرگ در ایران، اسباب بازی ممنوعه عرضه نمیکرد.
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