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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۹:۵۷

امروز در سرای اهل قلم؛

افخمی و امینی از «گیت دخانی» میرفتاح می‌گویند

افخمی و امینی از «گیت دخانی» میرفتاح می‌گویند

نشست نقد و بررسی کتاب «گیت دخانی» نوشته سیدعلی میرفلاح، امروز با حضور بهروز افخمی، اسماعیل امینی و نویسنده این اثر، در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، «گیت دخانی» تازه‌ترین کتاب سیدعلی میرفتاح به دور از هر کلیشه‌ای داستانی نو و طنز را روایت می‌کند؛ نویسنده‌ای برای نوشتن یک فیلم‌نامه دلهره‌آور به کلبه‌ای جنگلی در ارتفاعات دو هزار می‌رود. پس از چندین تجربه ناموفق عاقبت با باز شدن دروازه عوالم دخانی، ترس‌ها و دلهره‌ها به سراغش می‌آیند تا جایی که حاضر می‌شود معامله‌ای انجام دهد. نویسنده جسمش را در ازای یک فیلم‌نامه ترسناک خوب، به یک جن عاشق قرض می‌دهد. جنی که می‌رود دنبال معشوقش و... «گیت دخانی» گزارش پنج دیدار نویسنده با این موجودات است.

نشست نقد و بررسی این کتاب ساعت ۱۶ امروز سه‌شنبه ۲۸ دیماه در سرای اهل قلم، واقع در خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر (صبا) جنوبی، کوچه نصیر، پلاک ۲ برگزار می‌شود.

کد مطلب 3879313

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