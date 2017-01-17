به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، «گیت دخانی» تازه‌ترین کتاب سیدعلی میرفتاح به دور از هر کلیشه‌ای داستانی نو و طنز را روایت می‌کند؛ نویسنده‌ای برای نوشتن یک فیلم‌نامه دلهره‌آور به کلبه‌ای جنگلی در ارتفاعات دو هزار می‌رود. پس از چندین تجربه ناموفق عاقبت با باز شدن دروازه عوالم دخانی، ترس‌ها و دلهره‌ها به سراغش می‌آیند تا جایی که حاضر می‌شود معامله‌ای انجام دهد. نویسنده جسمش را در ازای یک فیلم‌نامه ترسناک خوب، به یک جن عاشق قرض می‌دهد. جنی که می‌رود دنبال معشوقش و... «گیت دخانی» گزارش پنج دیدار نویسنده با این موجودات است.

نشست نقد و بررسی این کتاب ساعت ۱۶ امروز سه‌شنبه ۲۸ دیماه در سرای اهل قلم، واقع در خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر (صبا) جنوبی، کوچه نصیر، پلاک ۲ برگزار می‌شود.