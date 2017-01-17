تجمع مقابل دفتر سازمان ملل در تهران برای همبستگی با ملت بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه بین‌المللی امت واحده در پی اتفاقات اخیر بحرین و نیجریه اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه برای حضور در تجمعی مسالمت‌آمیز مقابل دفتر سازمان ملل در تهران دعوت شده است.

متن کامل اطلاعیه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

لا یحب الله الجهر بالسو من القول الا من ظلم و کان الله سمیعا علیما

روز گذشته رژیم آل‌خلیفه با به شهادت رساندن سه جوان دستگیر شده بحرینی به اتهام انفجاری که در سال ۲۰۱۴ در روستای الدیه رخ داده بود، پرده دیگری از جنایات خویش را نمایان ساخت.

این در حالی بود که شواهد و قرائن از بیگناهی این جوانان از طرفی و دست داشت خود نیروهای امنیتی رژیم در واقعه مذکور از طرف دیگر حکایت داشت؛ انفجاری که بهانه‌ای شد تا رژیم آل‌خلیفه با همکاری دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس، با سبعیت بیشتری به سرکوب انقلاب مسالمت‌آمیز مردم بحرین بپردازد. از طرف دیگر هفته گذشته مطابق به آنچه دادگاه عالی کشور نیجریه اعلام کرده بود زمان آزادسازی شیخ ابراهیم زکزکی بود که با ممانعت از سوی حکومت مواجه شد.

بیش از یک سال از قتل عام وحشیانه زاریا و نیز زخمی و دستگیری شیخ ابراهیم زکزکی رهبر جریان حرکت اسلامی نیجریه می‌گذرد؛ در خلال این یک سال نه تنها دولت و مقامات نیجریه به هیچ کدام از نهادهای بین‌المللی پاسخ گو نبودند، بلکه روند فشار و کشتار را علیه اعضای حرکت اسلامی نیجریه ادامه دادند و هم در جریان مراسم عزاداری روز عاشورا و هم در جریان پیاده‌روی مسالمت‌آمیز اربعین حسینی به سوی حسینیه زاریا در نیجریه، اقدام به کشتار و دستگیری اعضای حرکت اسلامی و نیز حامیان آنان کردند؛ به گونه‌ای که میزان شهدای حرکت اسلامی نیجریه خلال یک سال گذشته شاید چیزی بیش از یک هزار نفر باشد.

با تمام این اوصاف دادگاه عالی نیجریه طی حکمی در ابتدای دسامبر سال ۲۰۱۶ دستور آزادی شیخ ابراهیم زکزکی را صادر کرده است؛ اما هنوز با وجود گذشت یک ماه و نیم از آن زمان اقدامی برای آزادی ایشان صورت نگرفته است.

با توجه به این تقارن، اتحادیه بین‌المللی امت واحده از تمامی فعالان مردمی دعوت به عمل می‌آورد تا به منظور اعلام همبستگی با انقلاب مردم مظلوم بحرین و نیز مظلومین حرکت اسلامی نیجریه، در تجمع مسالمت‌آمیز روز چهارشنبه مورخ ۲۹ دی‌ماه ساعت ۱۵ در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران واقع در خیابان شریعتی، خیابان قبا، بلوار شهرزاد حضور به هم رسانند.»