نخستین ایرباس خریداری شده در فرودگاه مشهد به زمین نشست

حسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هواپیمای ایرباس ۳۲۱ که پس از برجام خریداری شده صبح سه شنبه ساعت ۱۰:۲۰ با ۲۰۰ مسافر از خانواده شهدا و ایثارگران در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به زمین نشست.

وی با بیان اینکه این سفر یک روزه و برای تشرف مسافران جهت زیارت حضرت امام رضا (ع) صورت گرفته، ادامه داد: مسافران این هواپیما، تعدادی از خانواده های شهدای دفاع مقدس، شهدای هسته ای، شهدای مدافع حرم، شهدای مراسم حج و جمعی از ایثارگران هستند.

مدیر روابط عمومی فرودگاه مشهد افزود: این مسافران که در فرودگاه مشهد مورد استقبال مسئولان اجرایی خراسان رضوی قرار گرفتند، پس از زیارت بارگاه مطهر ثامن الحجج(ع) از موزه حرم مطهر رضوی نیز بازدید کرده و پس از شرکت در ضیافت مهمانسرای حضرت، بعدازظهر امروز به تهران باز می گردند.

لازم ب هذکر است هواپیمای ایرباس ۳۲۱ با گنجایش حدود ۲۰۰ سرنشین در مسیرهای داخلی مورد بهره ‌برداری قرار خواهد گرفت.