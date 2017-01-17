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۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۳:۰۳

مدیر روابط عمومی فرودگاه مشهد:

نخستین ایرباس خریداری شده در فرودگاه مشهد به زمین نشست

نخستین ایرباس خریداری شده در فرودگاه مشهد به زمین نشست

مشهد ـ مدیر روابط عمومی فرودگاه مشهد گفت: به فاصله پنج روز پس از ورودایرباس۳۲۱ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به کشور،‌ این هواپیما نخستین پرواز خودرا انجام داد ودر فرودگاه مشهد به زمین نشست.

حسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هواپیمای ایرباس ۳۲۱ که پس از برجام خریداری شده صبح سه شنبه ساعت ۱۰:۲۰ با ۲۰۰ مسافر از خانواده شهدا و ایثارگران در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به زمین نشست.

وی با بیان اینکه این سفر یک روزه و برای تشرف مسافران جهت زیارت حضرت امام رضا (ع) صورت گرفته، ادامه داد: مسافران این هواپیما، تعدادی از خانواده های شهدای دفاع مقدس، شهدای هسته ای، شهدای مدافع حرم، شهدای مراسم حج و جمعی از ایثارگران هستند.

مدیر روابط عمومی فرودگاه مشهد افزود: این مسافران که در فرودگاه مشهد مورد استقبال مسئولان اجرایی خراسان رضوی قرار گرفتند، پس از زیارت بارگاه مطهر ثامن الحجج(ع) از موزه حرم مطهر رضوی نیز بازدید کرده و پس از شرکت در ضیافت مهمانسرای حضرت، بعدازظهر امروز به تهران باز می گردند.

لازم ب هذکر است  هواپیمای ایرباس ۳۲۱ با گنجایش حدود ۲۰۰ سرنشین در مسیرهای داخلی مورد بهره ‌برداری قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 3879556

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