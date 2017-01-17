روحانی درگذشت علی شریعتمداری را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در پیامی درگذشت مرحوم دکتر علی شریعتمداری را تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعة الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت کرد.
متن پیام رئیس جمهور بدین شرح است:
«بسم الّله الرحمن الرحیم
انا لّله و انا الیه راجعون
درگذشت مرحوم دکتر علی شریعتمداری موجب تأثر و تألم خاطر گردید، این چهرة ماندگار حوزة تعلیم و تربیت، از کارگزاران صدیق نظام جمهوری اسلامی و اعضای مؤثر شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در کنار فعالیتهای مختلف سیاسی، با تربیت شاگردان و پدید آوردن آثار علمی و تربیتی متعدد، کارنامهای پربار از خدمات ارزشمند و تعهد دلسوزانه نسبت به مردم و انقلاب اسلامی از خود به جا گذاشت.
اینجانب درگذشت این دانشمند گرانقدر را به جامعة علمی و فرهنگی کشور، مردم شریف استان فارس و به ویژه بازماندگان محترم ایشان تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعة الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت دارم.
حسن روحانی
رئیس جمهوری اسلامی ایران»
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