تشدید مشکلات زیستی تهران با ساخت بناهای بلند در کریدورهای اصلی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی در حاشیه مراسم افتتاحیه سومین کنفرانس بناهای بلند در بیان سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های شهرسازی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آیا در تهران با توجه به مشکلاتی که در زمینه آب و هوا و ترافیک دارد، می‌توان ۱۵ میلیون نفر را بارگذاری کرد؟ پس باید بپذیریم که هر جغرافیایی، یک ظرفیت طبیعی دارد؛ اما نحوه بارگذاری در تهران عوارض بسیار زیادی داشته و دارد، هم‌اکنون زمستان است و با روزهای ناسالم بسیاری روبرو هستیم که بخش عمده‌ای از ناسالم بودن محیط‌ زیست ناشی از شهرسازی در کلانشهر تهران است.

وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از نحوه بارگذاری در کلانشهر تهران، افزود: متاسفانه در کوهپایه‌های تهران، مجوزهای ساختمان‌های بلندی داده شده که در کریدورهای اصلی هوای پایتخت ساخته شده اند و با این کار عملا، گردش هوا در شهر تهران به دلیل موانع فراوان با مشکلات عمده‌ای مواجه شده است.

وی گفت: ساخت بناهای بلند بی‌ضابطه، حمل و نقل خصوصی، کمبود حمل ونقل عمومی که در آینده باید افزایش یابد، کیفیت نازل سیستم‌های موتوری در تهران و تمایل به افزایش جمعیت‌پذیری در این شهر، همگی نشانه این مطلب هستند که از وضعیت نابه‌سامان عبرت نگرفتیم.

آخوندی با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های زیستی از جمله آب و هوا خارج از قدرت بشر است، گفت: نمی‌توانیم در هر بیابانی زندگی ایجاد و سپس با انتقال آب آن بیابان را قابل زیست کنیم، در عمل نشان داده شده که اینها منجر به بحران‌هایی می‌شود که ما هم‌اکنون در شهرهای مشهد، اصفهان، تهران، اهواز داریم.

وی گفت: تمامی شواهد نشان می‌دهد که روش‌های ناصحیحی در طی سالیان در شهرها اتخاذ شده و برای اصلاح، نیاز به بازگشت داریم.