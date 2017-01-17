به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین عرس بینالمللی بیدل فردا با حضور آیتالله محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری در سالن وزارت کشور افتتاح خواهد شد.
در مراسم افتتاحیه همچنین افتخار حسین رئیس پیشین موسسه اکو، پرفسور شریف قاسمی از هند، سیدرضا محمدی رئیس اتحادیه نویسندگان افغانستان، اصغر دادبه، علی معلم دامغانی رئیس فرهنگستان هنر و غلامعلی حدادعادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی سخنرانی خواهند کرد.
در این دوره عرس بیدل ۵۵ مقاله از اساتید خارجی و داخلی پذیرفته شده است که ۱۳ مقاله با موضوع سبک هندی و دیگر شاعران، ۲۸ مقاله با موضوع بیدل دهلوی و ۶ مقاله با موضوع آموزش زبان فارسی از خارج کشور پذیرفته شده است.
در حاشیه مراسم نمایشگاهی از آثار نسخ خطی و چاپ سنگی و چاپی آثار بیدل دهلوی برپا میشود. نمایش چندین نسخه که همروزگار با بیدل در زمان حیات او کتابت و نسخهبرداری شده است از جمله آثاری است که به نمایش درخواهد آمد. این آثار از میان حدود ۲۵۰ نسخهای است که در آرشیو بنیاد بیدل موجود است انتخاب شده است.
همچنین دهها نسخه معتبر از آثار بیدل که پیش از حیات این شاعر کتابت شده است نیز به نمایش گذاشته خواهد شد. در کنار این آثار خطی ارزشمند مجموعهای از آثار چاپ شده بیدل از چاپ سنگی تا چاپ دیجیتال (از ابتدای صنعت چاپ تا کنون) که در شبهقاره هند، پاکستان، افغانستان و ایران و آسیای میانه منتشر شده است نیز نمایش داده میشود.
از دیگر برنامههای جنبی چهارمین عرس بیدل برپایی کارگاههای تخصصی توسط استادان هندی و پاکستانی است و دو کارگاه «گنجینۀ درخشان سکهها و کتیبههای فارسی شبه قاره هند»، «نسخهشناسی و نسخه پژوهی با محوریت میراث خطی فارسی در شبه قاره هند» پروفسور غلام السیدین و پروفسور عارف نوشاهی در روز جمعه اول دیماه برگزار خواهد شد.
افتتاحیه چهارمین عرس بیدل روز چهارشنبه ۲۹دیماه از ساعت ۹:۳۰ در سالن وزارت کشور برگزار و روز پنجشنبه ۳۰دیماه از ساعت ۱۸ مراسم اختتامیه برگزار خواهد شد.
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