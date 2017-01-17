روابط عمومی ها در تقویت اعتماد عمومی به دستگاهها نقش موثری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی در شورای هماهنگی روابط عمومی های استان قزوین که روز سه شنبه در سالن مدیریت بحران استانداری قزوین برگزار شد، اظهارداشت: روابط عمومی ها از فعال ترین نیروهای دولتی در دستگاه های اجرایی هستند که در صف اول فعالیت دولت قرار دارند.

وی بیان کرد: اگر روابط عمومی های دستگاههای اجرایی در جایگاه واقعی خود قرار گیرند بسیاری از مسائل و مشکلات کاهش یافته و سازمانها می توانند سریعتر به اهداف خود برسند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: گاهی تنگ نظری در حوزه روابط عمومی ادارات دیده می شود که این امر ناشی از نبود شناخت از روابط عمومی و نداشتن تحلیل مناسب توسط مدیر دستگاه هاست در حالی که این درک باید هم در مدیر و هم در روابط عمومی ایجاد شود تا جایگاه آن ارتقاء یابد.

وی افزود: گاهی در برخی ادارات نیروی ناکارآمد و اضافی خود را به روابط عمومی منتقل می کنند که این کار روند فعالیت این واحد را بشدت کاهش می دهد و آسیب رسان است در حالی که در روابط عمومی ها باید افرادی توانمند، کاردان، متخصص، علاقمند و جدی حضور یابند تا جایگاهش تقویت شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین اضافه کرد: اگر بخواهیم جایگاه روابط عمومی ها تقویت شود ابتدا لازم است شما مسئولان این نهاد باور داشته باشید که روابط عمومی می تواند و باید به عنوان مشاوری امین به کمک مدیران بشتابد و امین آنها در امور باشد و سپس از مدیران بخواهیم دیدگاهشان را تغییر دهند و شما را باور کنند.

وی اظهارداشت: شناسایی نقاط ضعف و قوت هر دستگاه، بازخورد نظر مردم در مورد عملکرد دستگاه باید توسط شما استخراج شده و به مدیران منتقل شود تا به مدیریت بهینه مجموعه کمک شود.

شاهرخی تأکید کرد: اگر ارتباط بین مردم و مسئولان ایجاد نشود باید منتظر چالش های جدی در سیستم بود در حالی که این موضوع باید توسط مسئولان روابط عمومی رصد شده و بدقت منعکس شود و مدیران برای آن چاره اندیشی کنند.

روابط عمومی ها برنامه کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشند

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین گفت: داشتن برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت متناسب با مأموریت، حجم فعالیت و گروه های هدف دستگاه برای روابط عمومی ها ضروری است و تشکیل کمیته های شورای مرکزی روابط عمومی می تواند در این زمینه کمک موثری باشد.

وی افزود: برای خدمت همه جانبه به مردم لازم است ارتباط خوبی بین دستگاه و مردم برقرار شود تا هم شهروندان از عملکرد اداره مطلع شوند و هم اگر مشکلاتی دیده می شود بلافاصله برطرف شود تا مردم راضی شوند.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان قزوین خاطر نشان کرد: روابط عمومی ها می توانند برای تقویت سرمایه های اجتماعی و بالا بردن اعتماد عمومی به دولت و دستگاه های اجرایی، ارتباط صمیمی و صادقانه ای بین مردم و مسئولان ایجاد کنند.

وی یادآورشد:درشرایطی که دشمنان بدنبال ایجاد اختلاف و فاصله بین مردم و دولت هستند و ازهر وسیله ای هم در این زمینه استفاده می کنند باید ما هوشیار باشیم و ضمن رفع این چالش با اطلاع رسانی درست و بموقع توطئه دشمنان را خنثی کنیم.

شاهرخی اظهارداشت: مدیران دستگاه های اجرایی لازم است نسبت به تامین نیروی متخصص و خلاق و تجهیزات لازم برای روابط عمومی ها اقدام کنند تا این نهاد تقویت شود.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان گفت: روابط عمومی ها باید ارتباط مستمری با مردم داشته باشند و ضمن تعامل و ارتباط نزدیک با رسانه های استان، مسائل و موضوعات مطرح شده را در رسانه های مجازی و مکتوب رصد کرده و پاسخگوی انتقادات هم باشند.

مدیران از عملکرد دولت دفاع کنند

شاهرخی گفت: باید به شبهات و هجمه هایی که علیه دولت صورت می گیرد پاسخگو بود اما متاسفانه برخی از مدیران در این خصوص ساکت هستند در حالی که خدمات دولت قابل توجه و ارزشمند است وبرخی از آنها مانند طرح سلامت که از دغدغه های همیشگی مقام معظم رهبری بوده در طول دوران بعد از انقلاب بی نظیر است اما در دولت تدبیر و امید علی رغم همه مشکلات و کمبودهای مالی و اقتصادی محقق شده است که کمتر به آن پرداخته ایم.

رئیس شورای اطلاع رسانی استان افزود: متاسفانه عده ای در داخل با اغراض سیاسی در بیان کاستی ها ونقاط ضعف دولت مبالغه و غلو می کنند و به دنبال ناامید کردن مردم هستند و این افراد نمی خواهند موفقیت کشور، نظام و دولت را ببینند که در این راستا روابط عمومی ها نقش بسزایی در تنویر افکار دارند و می توانند با گزارش عملکرد دولت به افزایش نشاط و امید در بین مردم کمک کنند.

وی بیان کرد: دولت ازنقد های سازنده استقبال می کند اما مرز بین نقد سازنده و تخریب ازهم جداست و متاسفانه برخی از طریق نقدهای غیرمنصفانه به دنبال تخریب نظام و دولت هستند که باید مراقب این حرکت ها بود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار با تاکید بر ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه ها در حوزه اطلاع رسانی و روابط عمومی تصریح کرد: کارنامه مدیران دستگاه ها و همچنین روابط عمومی ها در حوزه اطلاع رسانی تا پایان بهمن ماه سال جاری ارزیابی می شود و مدیران و دستگاههای موفق در این حوزه تجلیل و تقدیر خواهد شد و به مدیران ضعیف هم تذکر جدی می دهیم تا مشکلات برطرف شود.

عملکرد ادارات در دهه فجر منتشر شود

شاهرخی با اشاره به مصوبه شورای اطلاع رسانی استان درخصوص انتشار گزارش عملکرد دولت در دهه مبارک فجر اظهارداشت: مدیران دستگاه ها و روابط عمومی ها باید خدمات دولت تدبیر و امید را در قالب بروشور یا ویژه نامه تهیه کرده و در رسانه ها به اطلاع مردم برسانند و به تقویت روحیه امید و نشاط در جامعه کمک کنند.

در ابتدای این نشست مدیران روابط عمومی دستگاه های اجرایی، فرمانداری ها، شهرداری ها و دانشگاه ها در راستای تقویت و اعتلای جایگاه روابط عمومی ها دیدگاه خود را مطرح کردند.



