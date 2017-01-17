۹۰ درصد مدیران روابط عمومی های استان قزوین تحصیلات دانشگاهی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای روابط عمومی های استان قزوین روز سه شنبه با حضور سید سعید شاهرخی معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین، مدیران روابط عمومی های دستگاههای اجرایی و بانکهای استان در سالن باقرالعلوم استانداری قزوین برگزار شد.

نصرت الله علیرضایی در این جلسه که با محور هماهنگی برنامه های دهه فجر و اطلاع رسانی بموقع در این ایام برگزارشد اظهارداشت: در استان قزوین ۱۳۵ روابط عمومی در دستگاههای اجرایی، بانکهاو شرکتهای زیر مجموعه دولت فعالیت می کنند که مدیریت ۸۰ درصد آنها با آقایان است.

وی اضافه کرد: میانگین سنی مسئولان روابط عمومی های استان حدود ۱۰ درصد کمتر از ۳۰ سال، ۶۵ درصد سنین ۳۰ تا ۴۰ سال، ۲۵ درصد بالای ۴۰ سال هستند و از نظر تحصیلات نیز یک درصد دیپلم، شش درصد فوق دیپلم، ۵۳.۵ درصد لیسانس، ۳۶ درصد ارشد و ۳.۵ تا ۴ درصد دکتری هستند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین تصریح کرد: ۵۵ درصد مسئولان روابط عمومی استان قزوین با رشته علوم انسانی، ۲۵ درصد فنی و مهندسی و ۲۰ درصد سایر رشته ها هستند.

علیرضایی یادآورشد: همچنین حدود ۶۰ درصد روابط عمومی ها تک نفره هستند و ۲۰ درصد با دونفر نیرو فعالیت می کنند و ۲۰ درصد نیز بیش از دو نفر نیرو دارند.

وی اضافه کرد: ۶۰ درصد مسئولان روابط عمومی های استان دارای ۵ سال سابقه و ۴۰ درصد آنها بیش از این سابقه دارند.

رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی های استان قزوین اظهارداشت: برای تقویت روابط عمومی های استان با تشکیل شورای روابط عمومی ها و انتخاب ۲۳ نفر از میان افراد داوطلب بستر خوبی برای تعامل با این افراد فراهم شده تا بتوانیم نسبت به تقویت جایگاه آنها اقدام کنیم.

علیرضایی بیان کرد: با تشکیل چهار کمیته آموزش و پژوهش، ارتباطات و اطلاع رسانی، تبلیغات و انتشارات و ارزیابی روابط عمومی ها امیدواریم با تشکیل جلسات هفتگی و ماهانه بتوانیم برنامه های خوبی را برای تقویت جایگاه روابط عمومی ها پیاده کنیم.

در این جلسه فرهی مدیر روابط عمومی دامپزشکی استان گفت: ابتدا باید جایگاه روابط عمومی ها برای مدیران تبیین وتشریح شود تا در خود دستگاه این جایگاه تقویت شود.

رحمانی مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان قزوین هم گفت: همکاری دو سویه با رسانه ها می تواند به انعکاس مطلوب خبرها کمک کند و در این زمینه ارتباط روابط عمومی ها با رسانه ها ضروری است.

حیدری مسئول روابط عمومی اداره مالیاتی استان هم بیان کرد: منع شدن روابط عمومی ها از فعالیت و اطلاع رسانی در فضای مجازی از مسائلی است که ما را محدود کرده است و باید برای آن تدبیر کرد.

ارداقیان مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم گفت: روابط عمومی ها باید به عنوان مشاوران رسانه ای دولت تلقی شوند در حالی که به نظر می رسد برنامه مناسبی برای اطلاع رسانی وجود ندارد اما در حوزه بهداشت و درمان اطلاع رسانی مطلوب بوده است.

وی بیان کرد: در استان باید برنامه داشته باشیم تا کارها به سرانجام برسد و فعال شدن کمیته ها ضروری است.

ارداقیان تصریح کرد: متاسفانه نگاه مدیران دستگاهها به روابط عمومی تخصص و کارشناسی نست و آنها را به عنوان مشاوران رسانه ای قبول ندارند البته گاهی ضعف و ناتوانی ناشی از مدیران روابط عمومی وگاهی از نگاه مدیران است که باید اصلاح شود.

ارداقیان بیان کرد: نوع نگاه در تعامل با رسانه ها هم مهم است و باید به سمتی برویم که جایگاه این نهاد بخوبی تبیین و تثبیت شود.

در ادامه این نشست مسئولان روابط عمومی دستگاه های اجرایی در خصوص استفاده از پتانسیل روابط عمومی ها برای اطلاع رسانی بیشتر عملکرد دولت، منصوب کردن روابط عمومی ها به عنوان مشاور مدیران و حضور در جلسات مختلف، توجه مدیران به جایگاه روابط عمومی، دوری از نگاه سنتی به روابط عمومی ها و تقویت جایگاه روابط عمومی ها و برگزاری دوره های آموزشی ارائه دادند.