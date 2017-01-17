طرح تاب آوری اجتماعی در سراسر کشور اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت ملاوردی عصر سه شنبه در نشست با زنان فرهیخته کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: این طرح یکی از مهمترین برنامه های این معاونت در کشور است که اکنون در برخی از مناطق کشور اجرا می شود.

وی بیان داشت: هدف از اجرای این طرح کاهش خشونتها، تنش و نزاع در خانواده و جامعه است.

وی با بیان اینکه طرح تاب آوری اجتماعی یک طرح عمومی مانند اقتصاد مقاومتی است، گفت: : طرح توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی بانوان در قالب طرح های امید اجتماعی اجرایی می شود.

ملاوردی اجرای این طرح را موجب افزایش قدرت تحمل و سازگاری فرد در برخورد با مشکلات عنوان کرد و افزود: اجرای این طرح حفظ سلامت روانی و ارتقای سلامت روانی جامعه را به دنبال دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه یک طرح بر اساس طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در یک شهر به صورت پایلوت اجرا شده است، گفت: این طرح آماده شده و برای آن شاخصهایی مشخص شده و اجرای این طرح در استانها مورد بررسی قرار داده شده است.

وی افزود: در این طرح زنان سرپرست خانوار بالای ۶۵ سال با توجه به تعداد زنان ۱۵ استان انتخاب و این طرح به دبیر خانه مرکز امور اجتماعی فرهنگی وزارت کشور و دبیر خانه شورای اجتماعی کشور ارسال شد.

ملاوردی تصریح کرد: امید است با اجرای این طرح با تامین اعتبار، توانمند سازی اختصاصی زنان سرپرست خانوار انجام شده و در این استان نیز اجرایی شود.