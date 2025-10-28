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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۸

آماده‌سازی نخستین مرکز جامع خانواده‌محور تهران در فرحزاد

آماده‌سازی نخستین مرکز جامع خانواده‌محور تهران در فرحزاد

 اولین مرکز جامع خدمات خانواده‌محور شهر تهران به‌عنوان یک اقدام پیشگامانه در حوزه خدمات اجتماعی و سلامت روان، در محله فرحزاد افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ تهران گفت: این مرکز با مأموریت ویژه خدمات‌رسانی به بانوان سرپرست خانوار و اعضای خانواده‌های آنان، مجموعه‌ای کامل از خدمات روان‌شناسی و روان‌پزشکی را به‌صورت کاملاً رایگان ارائه می‌دهد تا سطح تاب‌آوری اجتماعی و سلامت روان این قشر مهم جامعه ارتقا یابد.

وی راه‌اندازی این مرکز را رویکرد استراتژیک مدیریت شهری برای شناسایی و رفع خلاءهای موجود در حوزه سلامت اجتماعی برشمرد و گفت: بانوان سرپرست خانوار، به دلیل تحمل بار دوگانه معیشت و مسئولیت‌های تربیتی، بیش از سایر گروه‌ها در معرض آسیب‌های روانی، فشار روانی مزمن، و فرسودگی شغلی و روحی قرار دارند و این مرکز با تمرکز بر رویکرد «خانواده‌محور»، تلاش دارد تا نه‌تنها فرد سرپرست خانواده، بلکه تمام اعضای تحت تکفل او را پوشش دهد.

صالحی گفت: مشاوره‌های روان‌شناسی، خدمات روان‌پزشکی و برپایی کارگاه‌های آموزشی همچون مهارت‌های زندگی، تاب‌آوری، مدیریت خشم و استرس و.. از جمله خدمات این مرکز است.

به گفته شهردار منطقه ۲ اولین مرکز جامع خدمات خانواده‌محور شهر تهران در بوستان گلپاد، محله فرحزاد تجهیز و آماده بهره‌برداری است.

کد مطلب 6637137

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