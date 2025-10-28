به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالحی شهردار منطقه ۲ تهران گفت: این مرکز با مأموریت ویژه خدمات‌رسانی به بانوان سرپرست خانوار و اعضای خانواده‌های آنان، مجموعه‌ای کامل از خدمات روان‌شناسی و روان‌پزشکی را به‌صورت کاملاً رایگان ارائه می‌دهد تا سطح تاب‌آوری اجتماعی و سلامت روان این قشر مهم جامعه ارتقا یابد.

وی راه‌اندازی این مرکز را رویکرد استراتژیک مدیریت شهری برای شناسایی و رفع خلاءهای موجود در حوزه سلامت اجتماعی برشمرد و گفت: بانوان سرپرست خانوار، به دلیل تحمل بار دوگانه معیشت و مسئولیت‌های تربیتی، بیش از سایر گروه‌ها در معرض آسیب‌های روانی، فشار روانی مزمن، و فرسودگی شغلی و روحی قرار دارند و این مرکز با تمرکز بر رویکرد «خانواده‌محور»، تلاش دارد تا نه‌تنها فرد سرپرست خانواده، بلکه تمام اعضای تحت تکفل او را پوشش دهد.

صالحی گفت: مشاوره‌های روان‌شناسی، خدمات روان‌پزشکی و برپایی کارگاه‌های آموزشی همچون مهارت‌های زندگی، تاب‌آوری، مدیریت خشم و استرس و.. از جمله خدمات این مرکز است.

به گفته شهردار منطقه ۲ اولین مرکز جامع خدمات خانواده‌محور شهر تهران در بوستان گلپاد، محله فرحزاد تجهیز و آماده بهره‌برداری است.