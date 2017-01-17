به گزارش خبرنگار مهر، مازیار حسینی در مراسم رونمایی از ۲۰۰ دستگاه تاکسی هیبریدی با بیان اینکه همزمان با ۲۹ دی ماه روز هوای پاک، ۳۰ دستگاه ون برقی، ۳۲ دستگاه موتور برقی و همچنین نوسازی مینی‌بوس‌های فرسوده و رونمایی از اتوبوس‌های دیزلی که فیلتر جذب دوده بر روی آنها نصب شده رونمایی می‌شود گفت: ۴۰ درصد از معابر اصلی منطقه ۱۲ به پیاده راه بدل شده و از آنجایی که هدف و سیاست ما ارتقای سلامت و برگرداندن آرامش به مردم است، محوریت پیاده راه سازی را در دستور کار قرار دادیم و مطالعات نشان داده است که میزان استقبال مردم از این پیاده راه سازی و در پی آن خروج خودروها بیشتر شده است و اثرات مثبتی در ارکان زندگی مردم این محله گذاشته است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اهمیت نوسازی تاکسی و خروج تاکسی‌های فرسوده گفت: ۳۰۰ هزار خودروی فرسوده در تهران وجود دارد که سهم شهرداری از این خودروهای فرسوده، ۱۶ هزار تاکسی فرسوده است که با تمهیدات انجام شده نوسازی این ناوگان در دستور کار قرار گرفت و در آینده نزدیک جشن نوسازی ۱۰ هزارمین تاکسی نیز برپا خواهد شد.

وی با بیان اینکه خودروهای کاربراتوری سهم ۴۰ درصدی در آلودگی هوای تهران دارند گفت: بنا داریم تا پایان نیمه اول سال آینده پرونده تاکسی‌های فرسوده را ببندیم.

حسینی در ادامه با اشاره به موانع پیش روی نوسازی مینی‌بوس‌های فرسوده گفت: موتور برخی مینی‌بوس‌ها موتور تراکتور است و قرار بود از سال گذشته با کمک سازمان محیط زیست، نوسازی مینی‌بوس‌ها آغاز شود اما این مهم محقق نشد و از مهر ماه امسال با کمک شورای شهر و دستور شهردار تهران، نوسازی مینی‌بوس‌های فرسوده کلید خورد به گونه‌ای که در حال حاضر ۱۵۰ مینی‌بوس در آستانه اسقاط هستند و ۲۵۰ نفر نیز ثبت نام کردند و امروز کلید اولین مینی بوس نوسازی شده توسط شهردار تهران به شهروند ارائه می‌شود.

وی افزود: بحث نوسازی مینی‌بوس‌ها یک قول چند ساله بود که مغفول مانده بود اما خوشبختانه امروز این مسئله حل و فصل شد.

حسینی در ادامه با بیان اینکه امروز ۳۲ دستگاه موتور برقی رونمایی می‌شود گفت: این ۳۲ دستگاه موتور برقی تنها موجودی کشور است که تحت عنوان پیک سبز در محدوده بازار فعالیت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه امیدواریم با رایزنی‌های انجام شده و همچنین پرداخت وام بلاعوض استقبال از موتورهای برقی افزایش یابد گفت: امروز همچنین ۳۰ دستگاه ون برقی در این مراسم رونمایی می‌شوند.

حسینی با بیان اینکه نصب فیلتر دوده بر روی اتوبوس‌های پایتخت آغاز شده است گفت: با اینکه قیمت هر فیلتر ۴۰ میلیون تومان است و هزینه سنگینی را به مدیریت شهری تحمیل می‌کند اما به دلیل اهمیتی که برای سلامتی مردم قائل هستیم پروژه نصب فیلترها آغاز شده است.

وی همچنین از رونمایی سامانه نوبت دهی آنلاین مراکز معاینه فنی خبر داد و گفت: از این پس افراد می‌توانند با مراجعه به سایت معاینه فنی به صورت آنلاین نوبت معاینه دریافت کنند.

وی همچنین از رونمایی سامانه پیش‌بینی آلودگی هوا خبر داد و گفت: یکی از سنگین‌ترین پروژه‌های شهرداری، ایجاد سامانه پیش بینی آلودگی هوا بود که با استفاده از دانش مراکز علمی و دانشگاهی محقق شده است که توانستیم با جمع آوری اطلاعات زمینه‌های آلودگی نسبت به پیش بینی آلودگی هوا اقدام کنیم.

وی افزود: متاسفانه بسیاری از مردم به تعطیلی‌های ناگهانی که به واسطه آلودگی هوا ایجاد می‌شود دل خوشی ندارند و می‌توانیم با استفاده از ظرفیت این سامانه نسبت به پیش بینی آلودگی اقدام کرده و قبل از اینکه به مرحله بحرانی برسند تصمیماتی اتخاذ کنیم.

وی با بیان اینکه شهرداری تهران توان و مسئول جمع کردن مشکلات مبتلابه تهران نیست گفت: با این حال نسبت به توان خود اقداماتی در راستای بهبود زندگی انجام می‌دهیم.

در پایان این مراسم که با حضور شهردار تهران برگزار شد، محمدباقر قالیباف کلید یک دستگاه تاکسی هیبریدی و ... را به مالکان آنها به صورت نمادین تقدیم کرد و بدون ایراد سخنرانی به بازدید از ناوگان پاک مستقر در جایگاه پرداخت.