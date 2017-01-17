پخش رایگان تیزرهای تبلیغی برای تشویق فیلم ها و آثار فاخر

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه تعدادی از معاونان خود با حضور در جلسه شورای معاونان صداوسیما با رئیس و برخی معاونان رسانه ملی دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، عبدالعلی علی عسکری رییس رسانه ملی ضمن عرض تسلیت رحلت آیت الله هاشمی رفسنجانی، با اشاره به تحولات ۱۵ ساله اخیر در حوزه رسانه در زمینه ابعاد فنی و محتوایی اظهار کرد: در برهه خاصی از حیات بشری قرار داریم که به مدد تحولات فنی، رسانههای متعددی در فضای رقابتی به میدان آمدهاند که کار رسانه را با پیچیدگیهای خاصی همراه کرده است. با وجود بیش از ۲۰۰ شبکه ماهوارهای فارسی زبان که اکثر آنها مبادرت به پخش محتواهای غیراخلاقی میکنند، باید تلاش کرد که برای مخاطبان شرایط امنی که آنها را از دنیای پرآشوب در فضای رسانهای دور نگه میدارد، فراهم کنیم.
علی عسکری عنوان کرد: اگر تلاش نیروها و نهادهای فرهنگی در کشور نبود، رسانه های معاند فرهنگ و هویت فرهنگی ما را از بین می بردند، اما با وجود موفقیتی که در خنثی کردن این توطئه ها بدست آمده، تهدیدات همچنان باقی است.
رییس رسانه ملی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درخصوص جنگ رسانهای دنیای امروز یادآور شد: جنگی که امروزه وجود دارد، یک جنگ تمام عیار رسانهای و فرهنگی است که مسئولیت نهادهای فرهنگی و از جمله صداوسیما را سخت و پیچیده میکند، بنابراین در این جنگ نباید مرتکب اشتباه شد و فرصتها را از دست داد. همه باید قوای خود را تجمیع کنیم تا در این مسیر به موفقیت دست یابیم.
قائل به اصل تعامل با قوای سهگانه و به خصوص دولت هستیم
وی در ادامه با اشاره به سیاست تعامل رسانه ملی با دولت و ارگانهای مختلف آن اظهار کرد: ما قائل به اصل تعامل با قوای سهگانه و به خصوص دولت هستیم، چرا که معتقدیم حجم کار دولت زیاد است و لذا باید تعامل و همکاری داشت، اگر چه ممکن است این تعامل نوساناتی داشته باشد ولی سیاست اصلی رسانه ملی بر تعامل و همکاری دوجانبه است و لذا با تمام ظرفیتهای رسانهای خود در خدمت نظام و بخشهای مختلف آن هستیم.
علی عسکری با اشاره به فرارسیدن ایام دهه فجر و آغاز جشنواره فیلم فجر، تصریح کرد: سیاست ما در این حوزه، حمایت از جشنواره و پوشش آن است، هرچند که ما نیز ظرفیتی داریم و متناسب با آن به این موضوع خواهیم پرداخت. شبکههای مختلف رادیویی و تلویزیونی، برونمرزی و معاونت سیاسی سازمان با رعایت عدالت و به طور تخصصی به موضوع جشنواره میپردازند.
پخش رایگان تیزرهای تبلیغی برای تشویق فیلم ها
رییس رسانه ملی یادآور شد: آماده ایم با اقدامات تشویقی مانند پخش رایگان تیزرهای تبلیغی فیلم و آثار فاخر، از آنان حمایت کنیم و حتی مایل هستیم که فیلمهای ایرانی را با توجه به شرایط و ضوابط سازمان خریداری و پخش کنیم.
وی همچنین درخصوص حمایت از هنر تئاتر بیان کرد: صداوسیما آمادگی همکاری با وزارت ارشاد را در تولید تئاتر که قابلیت پخش از تلویزیون داشته باشد را دارد، چرا که تئاتر محل رویش هنرمندان است و ضروری است که به شکل حرفهای به آن پرداخته شود.
وی با یادآوری نقش رسانه در ترویج آموزهای دینی به موضوع مشهد ۲۰۱۷ که براساس آن شهر مقدس مشهد از سوی سازمان کشورهای اسلامی بهعنوان پایتخت فرهنگ و تمدن اسلامی انتخاب شده، اشاره کرد و گفت: تمام شبکههای ملی، محلی و برونمرزی صداوسیما به این موضوع اهتمام خواهند داشت تا بهخوبی معرف این فرهنگ و تمدن باشیم.
رییس صداوسیما در پایان به برخی از سیاستهای رسانه ملی در موضوع تقویت مساجد بهعنوان یک مفهوم، که جوانان به آن گرایش پیدا کنند و نیز تبیین اقتصاد مقاومتی، جایگاه آموزشی و معلمان و ترویج فرهنگ بسیجی در جامعه اشاره کرد و آنها را پروژههایی دانست که رسانه ملی به آن توجه ویژه خواهد کرد.
با سازوکارهای قدیمی و سنتی نمی توان به جذب جوانان ادامه داد
در این نشست، صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی ضمن تأکید بر اصل همکاری و تعامل بین صداوسیما با دولت و سازمانها اظهار کرد: در دور جدید فعالیتهای رسانه ملی، احساس ما بر این است که سیاست صداوسیما به همکاری و تقویت دولت استوار است. ما میتوانیم در این دوره جدید، از ظرفیتهای بزرگ صداوسیما برای تقویت بنیه ملی استفاده کنیم.
وی گفت: رسانه ملی فراتر از یک سازمان است و آن را یک نهاد میدانیم که میتواند نقش ارزندهای را در تقویت هویت ملی داشته باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: تعامل و همکاری صدا و سیما با نهاد های فرهنگی در حل مشکلات و معضلات فرهنگی در کشور موثر است.
صالحی امیری با قدردانی از ورود صدا و سیما به موضوع احیای مساجد و جذب جوانان به این مراکز دینی گفت: با سازوکارهای قدیمی و سنتی نمی توان به جذب جوانان ادامه داد و باید تمهیداتی تازه برای عصر جدید اندیشید.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به مغفول ماندن موضوع فرهنگ عمومی در کشور یادآور شد: سازمانهای فرهنگی و نهادها باید درخصوص تقویت فرهنگ عمومی و اصلاح فرهنگ تعامل، سازگاری، کار، خانواده و... تلاش کنند و نقش صداوسیما دراین باره با توجه به تولید و انتشار پیام، تأثیرگذار است.
صالحی امیری در ادامه با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای برگزاری جشنواره فیلم فجر متناسب با شأن انقلاب اسلامی، از صداوسیما خواست تا همراهی مناسبی را با این جشنواره داشته باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه سیاست ارشاد در دور جدید در سه استراتژی خلاصه میشود، تصریح کرد: ثبات آرامش، حرکت در جای جای گفتمان فرهنگی نظام، انقلاب و رهبری و انجام فعالیتهای فرهنگی بدون مداخله سیاسی از سیاستهای وزارت ارشاد محسوب میشود.
نشستهای مشترک میتواند زمینهساز همکاری و تعاملات گسترده باشد
صالحی امیری با اشاره به اینکه گفتمان فرهنگی حاکم بر نظام اسلامی، گفتمان امام (ره) و رهبری است اظهار کرد: ما باید با یکدیگر گفتگو کنیم، تا به تفاهم برسیم و در نهایت به همکاری مشترک دست یابیم، در چنین وضعیتی میتوان از جزیرهای شدن منظومههای فرهنگی جلوگیری کرد تا به توسعه فرهنگی رسید.
وی با اشاره به ظرفیت بیبدیل صداوسیما در تولید محتوا و تبیین الگوی مصرف فرهنگی در کشور، یادآورد شد: سبد مصرف فرهنگی جامعه باید بازنگری شود و همچنین ضروری است که الگوهای مصرف در کشور از حالت سلیقهای خارج شود که نقش صداوسیما و ارشاد در این زمینه مهم است.
صالحی در ادامه بر ضرورت نشستهای مشترک بین سازمانهای فرهنگی برای دستیابی به همکاریهای مشترک تأکید کرد.
وی یادآورد شد: بخشی از مشکلات، ناشی از عدم شناخت از یکدیگر است و این نشستهای مشترک میتواند زمینهساز همکاری و تعاملات گسترده باشد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به برنامه مشهد ۲۰۱۷ بیان کرد: شهر مشهد بهعنوان پایگاه اهل بیت(ع) محسوب میشود که باید گفتمان اهل بیت را با این برنامه، جهانی کنیم.
وی با اشاره به موضوع حج و تمایل عربستان برای حل موضوع اظهار کرد: سیاست رسمی ما برای حج، آمادگی همهجانبه برای شرکت در این آیین است، مشروط بر اینکه شروط نظام از طرف عربستان رعایت شود.
در این نشست، معاونین حاضر در جلسه هر یک، موضوعات و مسائل مربوط به حوزه مرتبط با خود را مطرح کردند که مقرر شد با تشکیل کمیتهای مشترک، زمینههای همکاری بیشتر فراهم آید.
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